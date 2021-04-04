Astrogündem: Merkür'ün Koç burcundaki 15 günlük seyri başlıyor. 5G teknolojisi ile harmanlanan yeni dünyanın gerçeklerine tanıklık edeceğiz. Yapım şirketlerini ve dijital yayın platformları arasındaki akıl savaşları başlıyor.
KOÇ: ÇEVRENİZE karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz.
Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde, onların duygularınıza değer vermelisiniz.
BOĞA: DUYGUSAL anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Ortaklıklar ve sosyal statünüz için, partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması, sizi de olumlu etkiliyor.