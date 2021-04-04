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    • 04.04.2021 08:40
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    4 Nisan 2021 Pazar , , İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    4 Nisan 2021 Pazar , , İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Nisan 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları 'den , Yeni Asır'dan ve Sabah'tan 'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Nisan 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sakinlikle olayların gelişimini takip edin!

    Astrogündem: Merkür'ün Koç burcundaki 15 günlük seyri başlıyor. 5G teknolojisi ile harmanlanan yeni dünyanın gerçeklerine tanıklık edeceğiz. Yapım şirketlerini ve dijital yayın platformları arasındaki akıl savaşları başlıyor.

    KOÇ: ÇEVRENİZE karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz.
    Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde, onların duygularınıza değer vermelisiniz.

    BOĞA: DUYGUSAL anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Ortaklıklar ve sosyal statünüz için, partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması, sizi de olumlu etkiliyor.

        İKİZLER: AİLENİZİN bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. Bugün, güçlü yönleriniz bir kez daha ortaya koyacaksınız.
        Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

        YENGEÇ: HEDEFLERİNİZE doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.
        Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için, daha fazla beklemeyin.

        ASLAN: BUGÜN, derin ve nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.
        Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

            BAŞAK: DEĞİŞİMDEN hoşlandığınız bir gün içindesiniz. Uzun süredir planladığınız seyahatlerinizi yapabilirsiniz. Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şansınızın oldukça açık.

            TERAZİ: SİZ kendi hesaplarınızı yaparken, çevrenizde farklı gelişmelere sahne olacaksınız. Konuşmalarınıza derin bir anlam katarak karşınızdaki kişileri etkileyebiliyorsunuz.

            AKREP: ARKADAŞLARINIZLA duygu birliği içinde olmanızdan kaynaklanan yeni bir ortama gireceksiniz. Her zamanki, inceleme huyundan yola çıkarak, bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz.

                YAY: İÇSEL korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerinizde çekimser kalmak istemeniz hata. Olaylara vakur bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız.

                OĞLAK: SEZGİLERİNİZİN yüksek oluşu, gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor.
                Kişisel kazançlarınızı arttırma konusunda ön sezilerinize güvenebilirsiniz.

                KOVA: BUGÜN, sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız. Parasal değerleriniz arttırmak için, şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz.

                    BALIK: NEPTÜN burcunuzda ilerlerken, kuruntulu yönlerinizin yaratıcılık isteyen çalışmalarınızda daha belirgin olmasına neden oluyor. Küçük hesapları kenara bırakıp, sakinlikle olayların gelişimini takip edin.
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                    Haberler Burçlar 4 Nisan 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...