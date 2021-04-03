3 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

ASTRO GÜNDEM: Nisan ayında toplamda altı gün boşlukta kalacak olan ay, hayatın hızını hissettirirken acele ile verilen kararların sonuçlarının sanıldığından daha büyük olduğunu bizlere daha net hatırlatacak. Siz siz olun önemli kararlarınızı ya da kırılma anlarınızı ayın boşlukta olduğu günlere getirmemeye çalışın. Mars–Neptün kontağı 1 Ekim 1949'da kurulan ve Satürn'ü Başak olan Çin'in haritasını yeni bir döngüye sürüklüyor. Çin'in kamusal güvenlik konusunda daha büyük sıkıntılar çektiğine tanıklık edeceğiz. Birçok ülkede siyasete bugünden sonra istihbarat birimleri yön verebilir.

Ay'ın boşlukta olduğu saatler: