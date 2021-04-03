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    • 03.04.2021 09:04
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    3 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    3 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 3 Nisan 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 3 Nisan 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Nisan ayında bu saatlere dikkat!

    ASTRO GÜNDEM: Nisan ayında toplamda altı gün boşlukta kalacak olan ay, hayatın hızını hissettirirken acele ile verilen kararların sonuçlarının sanıldığından daha büyük olduğunu bizlere daha net hatırlatacak. Siz siz olun önemli kararlarınızı ya da kırılma anlarınızı ayın boşlukta olduğu günlere getirmemeye çalışın. Mars–Neptün kontağı 1 Ekim 1949'da kurulan ve Satürn'ü Başak olan Çin'in haritasını yeni bir döngüye sürüklüyor. Çin'in kamusal güvenlik konusunda daha büyük sıkıntılar çektiğine tanıklık edeceğiz. Birçok ülkede siyasete bugünden sonra istihbarat birimleri yön verebilir.

    Ay'ın boşlukta olduğu saatler:

    KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor.
    Karşıt fikirde olan kişilere sabır göstermeniz oldukça önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız, çevrenizde fark yaratıyor.



    BOĞA: İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi rahat ifade edebileceksiniz.



        İKİZLER: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.



        YENGEÇ: KİNCİLİK yönleriniz ortaya çıkabilir.
        Geçmişte yapılan yanlış bir davranış öfkenizi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.



        ASLAN: MAL varlığınızı artıracak köklü istekleriniz var. Bunu başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmanız gerekiyor.



            BAŞAK: SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün farklı düşünüyorsunuz ama duruma hakim oluyorsunuz.



            TERAZİ: KİŞİLİĞİNİZİ ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.



            AKREP: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz.
            Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu olacaktır.



                YAY: POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz.
                Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.



                OĞLAK: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz yüksek.



                KOVA: YARATICILIĞINIZI ve çekim gücünüzü en iyi şekilde ilişkilerinizde görebilirsiniz.
                İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor.



                    BALIK: İŞ hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor.
                    İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Sosyal çevreniz, maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak.
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                    Haberler Burçlar 3 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...