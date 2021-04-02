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    • 02.04.2021 09:06
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    2 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    2 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 2 Nisan 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 2 Nisan 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gün sandığımızdan daha hareketli

    Astrogündem: Ay ateş burcunda! Güne sandığımızdan daha hareketli başlayacağız. Son dakika telefonlarını şehir veya yurt dışında yaşayan tanıdıklarımızı mercek altına alacağız. 1998'den sonra doğanların günleri başlıyor.

    KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
    Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

    BOĞA: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

        İKİZLER: BUGÜN, enerjinizin düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz.
        Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

        YENGEÇ: BUGÜN, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

        ASLAN: DUYGUSAL, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

            BAŞAK: BUGÜN, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

            TERAZİ: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar içindesiniz.
            Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz.

            AKREP: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.
            Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden geleceksiniz.

                YAY: DUYGULARINIZ oldukça yoğun gelişiyor.
                Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

                OĞLAK: İNATÇI yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişim yetenekleriniz mükemmel.

                KOVA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçı tavırlarınız ve düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartıyor-

                    BALIK: ARKADAŞLARINIZLA duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.
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                    Haberler Burçlar 2 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...