Astrogündem: Ay ateş burcunda! Güne sandığımızdan daha hareketli başlayacağız. Son dakika telefonlarını şehir veya yurt dışında yaşayan tanıdıklarımızı mercek altına alacağız. 1998'den sonra doğanların günleri başlıyor.
KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.
BOĞA: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.