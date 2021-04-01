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    • 01.04.2021 08:53
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    1 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    1 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 1 Nisan 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 1 Nisan 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Aşı her yerde!

    Astrogündem: Venüs-Mars 60'lığı "Aşı her yerde!" dedirtecek. Etap etap açılacak hava limanlarına aşı merkezlerinin kurulduğuna tanıklık edeceğiz. Birçok ülkede havalimanlarının yönetimi el değiştirebilir. 19 Haziran 1964 doğumlu İkizler burcu Boris Johnson'ın açıklamaları kendi insanlarını sokağa dökecek.

    Koç: Doğru bir planlama ile hedeflerine hızlıca ilerleyeceğinin farkındasın. Çalışan bir Koç burcuysan kariyerin ile alakalı önemli bir haber alabilirsin.

    Boğa: Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Tesadüflere inanmıyorsun. Geçmiş yaşantından biri ile karşılaşabilirsin.

        İkizler: Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Sana ilham veren yakın çevren ile daha çok vakit geçirmeye başlayabilirsin. Yorucu kelimesini hayatından çıkarıyorsun.

        Yengeç: Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Artık sporu rutin olarak hayatının bir parçası yapmak istiyorsun. Aldığın fazla kiloları vermek için diyete başlayabilirsin.

        Aslan: Ay, bugün ateş burcunda hareket ediyor. Ailene karşı olan sorumluluklarını ihmal ettiğini fark edebilirsin. Onların gönlünü hoş tutmak için elinden geleni yapmak istiyorsun.

            Başak: Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Yaşadığın standartları gözden geçirebilirsin. Hatalarını eksiklerini biran önce tamamlamak istiyorsun.

            Terazi: Bugün Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Çalışan bir Terazi burcuysan iş yerinde gerçekleştirilen toplantılarda daha fazla söz sahibi olabilirsin.

            Akrep: Ay ateş hareket ediyor. Kendine özen gösteriyorsun. Maddi harcamaların bu yönde artabilir. Başkaları için sürekli yaptığın fedakârlıkları artık kendin için yapmaya başlıyorsun.

                Yay: Ay burcunda hareket ederken, Nisan ayına başlıyorsun. Şehrin gürültüsünde uzaklaşma düşüncesini değerlendirebilirsin.

                Oğlak: Ay, ateş burcunda hareket edecek. Ani karar değişikliklerin çevrendeki insanları olumsuz etkileyebilir. İkna ve iletişim kabiliyetinin yüksek olması bu açığı kapatıyor.

                Kova: Ay, bugün Yay burcunda hareket ediyor. Çevrene karşı daha samimi ve içten davranmanın faydasını görebilirsin. İlişkisi olan bir Kova burcuysan karşı tarafın bir duygu karmaşası içinde olduğunu fark ediyorsun.
                    Haberler Burçlar 1 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...