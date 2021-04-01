1 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Mars 60'lığı "Aşı her yerde!" dedirtecek. Etap etap açılacak hava limanlarına aşı merkezlerinin kurulduğuna tanıklık edeceğiz. Birçok ülkede havalimanlarının yönetimi el değiştirebilir. 19 Haziran 1964 doğumlu İkizler burcu Boris Johnson'ın açıklamaları kendi insanlarını sokağa dökecek.
Koç: Doğru bir planlama ile hedeflerine hızlıca ilerleyeceğinin farkındasın. Çalışan bir Koç burcuysan kariyerin ile alakalı önemli bir haber alabilirsin.
Boğa: Ay, ateş burcunda hareket ediyor. Tesadüflere inanmıyorsun. Geçmiş yaşantından biri ile karşılaşabilirsin.