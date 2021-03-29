Astrogündem: Güneş - Chiron kavuşumu herkesin bir yarasının olduğunu ortaya koyacak. Farklı bir Pazartesi gününe uyandığımızı gün içinde değişen son dakika haberlerinden anlayacağız.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Sıkıntılara karşı güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Pes etmek üzere olduğunuz bazı konular var ancak pes etmek sizi mutsuz edecektir.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Yapmış olduğunuz bir takım resmi işler, yolculuklar ya da eğitim konuları olabilir. Geçmişteki başarılarınız bugünlerde gurur kaynağınız olabilir.