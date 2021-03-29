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    • 29.03.2021 08:43
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    29 Mart 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    29 Mart 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 29 Mart 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Mart 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugünlerde ruhani konular ilginizi çekiyor!

    Astrogündem: Güneş - Chiron kavuşumu herkesin bir yarasının olduğunu ortaya koyacak. Farklı bir Pazartesi gününe uyandığımızı gün içinde değişen son dakika haberlerinden anlayacağız.

    KOÇ
    21 Mart - 19 Nisan
    Sıkıntılara karşı güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Pes etmek üzere olduğunuz bazı konular var ancak pes etmek sizi mutsuz edecektir.


    BOĞA
    20 Nisan - 20 Mayıs
    Yapmış olduğunuz bir takım resmi işler, yolculuklar ya da eğitim konuları olabilir. Geçmişteki başarılarınız bugünlerde gurur kaynağınız olabilir.

        İKİZLER
        21 Mayıs - 21 Haziran
        Bugünlerde hayal kurmak sizin odak konunuz olabilir ancak bu hayaller gerçekleştirilemeyecek şeyler olmayacak. Hayallerinizin peşinden koşun.

        YENGEÇ
        22 Haziran - 22 Temmuz
        Bugünlerde kendinizi kararsız hissedebilirsiniz akabinde bu sizde negatiflik ya da korku olarak tezahür edebilir.

        ASLAN
        23 Temmuz - 22 Ağustos
        Geçmiş başarılarınızla elbette gurur duyun fakat orada takılı kalmayın. Verimli olmak istediğiniz sürece hayatınıza karşı verimli olabileceksiniz.

            BAŞAK
            23 Ağustos - 22 Eylül
            Bugünlerde sebepsiz olayları kabullenerek, ders çıkarmalı ve bilgeleşmelisiniz. Başarı pratikten geçer bunu aklınızda tutmalısınız.

            TERAZİ
            23 Eylül - 22 Ekim
            Bugünlerde kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Planlama yapmak ve bu planlara uymak, başarı elde etmek isteyebilirsiniz.

            AKREP
            23 Ekim - 21 Kasım
            Son zamanlarda doğru adımlar ile başarılı olacak ve başarının tadı ile hayatınızı uzun süre yönlendirebileceksiniz. Şansınız yaver gidecek.

                YAY
                22 Kasım - 21 Aralık
                Kendinizi güçlü hissedeceksiniz ancak stres hastalıklarına karşı dikkatli olmanız gerekmekte. Bugünlerde bitki çayı tüketmeye çalışın.

                OĞLAK
                22 Aralık - 19 Ocak
                Bugünlerde gerçeklerle yüzleşmek istediğiniz bir gerçek. Hayatınız için daha sağlam adımlar atmak isteyebilirsiniz.

                KOVA
                20 Ocak - 18 Şubat
                Aile içi ve maddi meselelerde kendinizi ifade etmeniz gereken durumlar olabilir. Hayatınızı tecrübeler verimli kılacaktır.
                    Haberler Burçlar 29 Mart 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...