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    • 30.03.2021 08:43
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    30 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    30 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 30 Mart 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Mart 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün radikal ve farklı kararlar alacaksınız!

    Astrogündem: Venüs-Satürn 60'lığı Global anlamdaki değişimi gözler önüne seriyor. 4 Nisan 1975'te Koç burcu döngüsünde kurulan Microsoft önemli tasarımsal değişimlerin öncüsü olabilir. Birçok yapıda ani ayrılıklar ve satışlar Amerikan borsasının başını döndürebilir.

    KOÇ: BUGÜN gerekli enerjiye sahipsiniz. Özel duygularınızda aşırıya kaçarak, ilişki içinde olduğunuz kişilere söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Olaylara yaklaşım tarzınız net olmalı.

    BOĞA: BİRTAKIM gizlilikler konusunda ısrarcı bir tutum sergilemeniz mümkün.
    Fikirlerinizi söylerken temkinlisiniz.
    Öfkelerinizi baskı altında tutarak, bazı olayları aşmanız mümkün değil.

        İKİZLER: İŞİNİZDE yoğunlaşmak isteyebilirsiniz.
        Duygusal ilişkinizde yaşayabileceğiniz bir takım sorunları unutmamalısınız. İhmal edilmek istemeyen partnerinizin alınganlık gösterilerine maruz kalabilirsiniz.

        YENGEÇ: İŞ yaşantınızda bir takım fırsatların size sunulması, kafanızdaki soru işaretlerin su üstüne çıkmasına neden olacaktır. Yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamayı unutmamalısınız.

        ASLAN: ENERJİNİZİ yaratıcılığınızla birleştirebiliyorsunuz.
        Karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak. Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin desteği sayesinde, bir takım çalışmalara gireceksiniz.

            BAŞAK: ÖZGÜRLÜKÇÜ yapınızın zedelenmesinden hoşlanmadığınız için, bugün kendi kurallarınızı kendiniz koymaktan yanasınız.
            Eğitim ve öğretimle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün.

            TERAZİ: BUGÜN karşı tarafın fikirlerini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Diretme huyunuz yok fakat olayları değişik açıdan objektif bir şeklide gördüğünüz için, daima haklı çıkıyorsunuz.

            AKREP: KİŞİSEL yetenekleriniz ön plana çıkarmadan önce, size güven duyulmasını istiyorsunuz. İş değişimleri yaşamak istiyorsanız, mantıklı davranışlarınızı ön plana çıkarmalısınız.

                YAY: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ korumak adına verdiğiniz savaşlardan galip çıkıyorsunuz. Bugün içten davranışlarınızın size sağlayacağı motivasyon sayesinde, başlattığınız çalışmaları istediğiniz koşullara getireceksiniz.

                OĞLAK: KENDİNİZE güveniyor ve kişisel başarınızı perçinliyorsunuz. Bugün, birlikte olduğunuz insanlarla fikir alış verişi içinde olacaksınız. Kendinize yararlı olanları seçeceksiniz.

                KOVA: ENERJİNİZİ ikiye katlayacak olayların içinde olduğunuz zaman, kendinizi daha da huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, eski arkadaşlarınızla bir arada olacaksınız.
                Sizin için ilginç olacaktır.

                    BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZDE radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bilgilerinizin destek görmesi, sizin için önemli. Görüştüğünüz kişilerle önemli fikir alış verişleri içinde olacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 30 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...