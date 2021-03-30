30 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Satürn 60'lığı Global anlamdaki değişimi gözler önüne seriyor. 4 Nisan 1975'te Koç burcu döngüsünde kurulan Microsoft önemli tasarımsal değişimlerin öncüsü olabilir. Birçok yapıda ani ayrılıklar ve satışlar Amerikan borsasının başını döndürebilir.
KOÇ: BUGÜN gerekli enerjiye sahipsiniz. Özel duygularınızda aşırıya kaçarak, ilişki içinde olduğunuz kişilere söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Olaylara yaklaşım tarzınız net olmalı.
BOĞA: BİRTAKIM gizlilikler konusunda ısrarcı bir tutum sergilemeniz mümkün.
Fikirlerinizi söylerken temkinlisiniz.
Öfkelerinizi baskı altında tutarak, bazı olayları aşmanız mümkün değil.