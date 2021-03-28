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    28 Mart 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    28 Mart 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 28 Mart 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Mart 2021 Pazar Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesin!

    Astrogündem: Venüs – Chiron kavuşumu, Suudi Arabistan'ın ülkemize olan kaprisinin son günlerine gelindiğini hatırlatacak. 31 Ağustos 1985 doğumlu Ay burcu Balık olan Prens Selman'ın başına gelenler "paranın da çözemediği dertler vardır." dedirtecek.

    KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.
    Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.

    BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli.
    Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.
    Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

        İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler çok önemli.

        YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak verecektir.

        ASLAN: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.
        Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar huzurunuzu kaçırabiliyor.
        Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.

            BAŞAK: Henüz oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
            Bugün arkadaşlarınızın desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.

            TERAZİ: İşinizde yükselme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Fikirlerinizi beğenmeyen kişilere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

            AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

                YAY: Aşka çok önem veren biri olarak her zamankinden çok daha fazla duygularınızı yoğun yaşayacaksınız. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

                OĞLAK: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyor. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

                KOVA: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınız kendi içinde çözülecek. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği sizi rahatlatacak.
                Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

                    BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.
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                    Haberler Burçlar 28 Mart 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...