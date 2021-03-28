28 Mart 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs – Chiron kavuşumu, Suudi Arabistan'ın ülkemize olan kaprisinin son günlerine gelindiğini hatırlatacak. 31 Ağustos 1985 doğumlu Ay burcu Balık olan Prens Selman'ın başına gelenler "paranın da çözemediği dertler vardır." dedirtecek.
KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.
Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.
BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli.
Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız.
Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.