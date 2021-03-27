27 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astro gündem: '2021 yılı başlasın o zaman! diyen bir Dolunay yaşanacak. Yarın Türkiye saati ile 20.48'de 8 derece ile Terazi burcunda gerçekleşecek Dolunay, bazılarına dokunacak. Aynı zamanda dünyadaki kadın siyasetçilerin sosyal medyada kuracakları iletişimi ve iş birliklerini de konu edineceğiz. Aynı dile, aynı dine, aynı ırka sahip olmasalar da aynı 'hashtagte' yani etikette buluştuklarına şahit olacağız. 2021'de öncü burçlarda hareket edecek olan bu Dolunay'ın aslında bir nevi insanoğluna; 'var olma' mücadelesini tattıracağına şahitlik edeceğiz. 2021'in Yay burcundaki ilk tutulması 70 gün sonra gerçekleşecek. 1983 yılında gezegenler Yay döngüsünde hareket ederken bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir döngüyü başlatacak. Ayrıca 1983 yılında doğan herkese selam söyleyin. İlişkileri ve evlilikleri ile ilgili büyük günlerden geçiyorlar.