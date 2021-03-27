Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 27.03.2021 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2021 09:38
    ABONE OL

    27 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    27 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 27 Mart 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 27 Mart 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    2021 yılı başlasın o zaman!

    Astro gündem: '2021 yılı başlasın o zaman! diyen bir Dolunay yaşanacak. Yarın Türkiye saati ile 20.48'de 8 derece ile Terazi burcunda gerçekleşecek Dolunay, bazılarına dokunacak. Aynı zamanda dünyadaki kadın siyasetçilerin sosyal medyada kuracakları iletişimi ve iş birliklerini de konu edineceğiz. Aynı dile, aynı dine, aynı ırka sahip olmasalar da aynı 'hashtagte' yani etikette buluştuklarına şahit olacağız. 2021'de öncü burçlarda hareket edecek olan bu Dolunay'ın aslında bir nevi insanoğluna; 'var olma' mücadelesini tattıracağına şahitlik edeceğiz. 2021'in Yay burcundaki ilk tutulması 70 gün sonra gerçekleşecek. 1983 yılında gezegenler Yay döngüsünde hareket ederken bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir döngüyü başlatacak. Ayrıca 1983 yılında doğan herkese selam söyleyin. İlişkileri ve evlilikleri ile ilgili büyük günlerden geçiyorlar.

    KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmamalısınız.

    BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı uzun vadeli düşünmelisiniz.

        İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.

        YENGEÇ: YANINIZDA çalışanlar fikir değiştirdiklerinden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.

        ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecektir.

            BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata biliyorsunuz.

            TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız size yardım ediyor.

            AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işlere sıkı çalışmalısınız.

                YAY: BUGÜN maddesel konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

                OĞLAK: KİŞİSEL ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

                KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.

                    BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
                    Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Burçlar 27 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...