Astrogündem: 18 Haziran 1971'de Jüpiter – Akrep döngüsü kuruluşlu FedEx, yönetimsel değişikliği ile taşımacılık sektöründe birçok devinimi başlatacak. 1971 doğumlu olup hukuksal sorunu olanlar için önemli bir süreç başlıyor.
KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
BOĞA: DUYGUSAL konularda cesur davranışlar içindesiniz. Koç'ta ilerleyen Venüs , kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor.
Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.