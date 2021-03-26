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    26 Mart 2021 Cuma , Boğa, İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    26 Mart 2021 Cuma , Boğa, İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 26 Mart 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Mart 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız!

    Astrogündem: 18 Haziran 1971'de Jüpiter – Akrep döngüsü kuruluşlu FedEx, yönetimsel değişikliği ile taşımacılık sektöründe birçok devinimi başlatacak. 1971 doğumlu olup hukuksal sorunu olanlar için önemli bir süreç başlıyor.

    KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

    BOĞA: DUYGUSAL konularda cesur davranışlar içindesiniz. Koç'ta ilerleyen Venüs , kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor.
    Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

        İKİZLER: ARKADAŞ çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz.
        Organizasyonlar önem kazanıyor.
        İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir.

        YENGEÇ: MADDİ konularda ilginç fikirlere açıksınız.
        Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz.
        Randevularınızı ertelememeli,elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

        ASLAN: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.

            BAŞAK: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.

            TERAZİ: AŞK yaşantınızla ilgili olaylar gündeme gelecek. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyecektir.

            AKREP: BUGÜN yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız.
            Yaşam kalitenizi arttırma çalışmaları sizi çok olumlu etkileyecek.

                YAY: DUYGUSAL davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.

                OĞLAK: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.
                Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

                KOVA: ÇEVRENİZİ kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.
                Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız.
                Yaşamınızı renklendirmek adına yapacaklarınız ön plana çıkıyor.

                    BALIK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.
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                    Haberler Burçlar 26 Mart 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...