Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 25.03.2021 08:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2021 08:38
    ABONE OL

    25 Mart 2021 Perşembe Koç, , , , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve burç yorumları...

    25 Mart 2021 Perşembe Koç, , , , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 25 Mart 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Mart 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Başarı kazanırken düşmanlarınız çoğalıyor! Burç yorumları

    Astrogündem: Bugünden itibaren Güneş Venüs'le el ele. Siyasilerin evliliklerinde de problemler varmış derken 100'üncü yılını kutlayan Çin'in Komünist Partisi tarihinin tersine domino etkisi yaşayacak. Dünyada sosyal devlet kelimesi daha çok yaygınlaşacak.

    KOÇ: KISA yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.
    Dalgınlıkların sorun olabileceğiniz unutmamalısınız.
    Yönetici gezegeninizin ailevi olaylar üzerinde olumlu etkisi olacak. Orijinal düşünen kişilerle bir arada olacaksınız.

    BOĞA: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken şey olayları kısa sürede toparlamanızdır.
    Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, gerekli tüm şartları koordine edebilirsiniz.

        İKİZLER: DUYGUSAL konularınızda hassas olacağınız bir gün. Uzun süredir aklınıza taktığınız konularla ilgili planlar yapabilirsiniz. Partnerinizden de bu konuda anlayış bekliyorsunuz.

        YENGEÇ: HER türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Çalışmalarınızı yaşama geçirme konusunda hızlı hareket etmelisiniz. Beklediğiniz sonuçlar istediğiniz yönde ilerlerken, iyimserlikten vazgeçmemelisiniz.

        ASLAN: OLUMSUZLUKLARDAN etkilenmek istemiyorsanız, enerjinizi olumlu yönlendirin. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. çelişki yaratmaktan kaçının.

            BAŞAK: YENİ bir başlangıç, gelecekte çok önemli kişileri karşınıza çıkaracak. İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.

            TERAZİ: BAZILARINIZ, ruhsal anlamda kendilerini zayıf hissederlerken, zaaflarında artışlar olabilir. Bugün görüşeceğiniz kişilerin ilginç teklifleri karşısında, tercih hakkınızı acele etmeden mantıklı kullanın.

            AKREP: BEKLEDİĞİNİZ ilgiyi görmediğinizde duygularınız yaralanıyor. Başarı kazanırken, aynı zamanda düşmanlarınız çoğalıyor.
            Şüpheci yönleriniz nüksettiğinde gereksiz tartışmalar çıkarıyorsunuz.

                YAY: MADDİ konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.
                Yönetilmekten hoşlanmadığınız için, girişimci insanları tercih ediyorsunuz.

                OĞLAK: İNATÇI yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasında bulunuyorsunuz. Çevrenizdeki insanların sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. Maddi konularda gelişmeyi henüz yakalayamadınız.

                KOVA: AKRABALARINIZLA beklenmeyen gelişmeler canınızı sıkabilir. Yaşama olumlu bakışınız sayesinde, sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken, çevrenize karşı kırıcı olabilirsiniz.

                    BALIK: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı güvensizlik sergiliyorsunuz.
                    Aslında kişiselliğinizi ortaya koymak için çabaya ihtiyacınız yok.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Burçlar 25 Mart 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...