Astrogündem: Bugünden itibaren Güneş Venüs'le el ele. Siyasilerin evliliklerinde de problemler varmış derken 100'üncü yılını kutlayan Çin'in Komünist Partisi tarihinin tersine domino etkisi yaşayacak. Dünyada sosyal devlet kelimesi daha çok yaygınlaşacak.
KOÇ: KISA yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.
Dalgınlıkların sorun olabileceğiniz unutmamalısınız.
Yönetici gezegeninizin ailevi olaylar üzerinde olumlu etkisi olacak. Orijinal düşünen kişilerle bir arada olacaksınız.
BOĞA: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken şey olayları kısa sürede toparlamanızdır.
Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, gerekli tüm şartları koordine edebilirsiniz.