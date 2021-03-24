Astrogündem: İletişim gezegeni Merkür savaş gezegeni Mars'a kafa tutuyor. GSM operatörleri arasındaki siber savaş başlıyor.
KOÇ: PARTNERİNİZLE beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişecek.. Bugün ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri senin tarzının dışında olduğunu daha sonra görmek hayal kırıklığı olabilir.
BOĞA: BUGÜN yatırım konusunda kafanız oldukça işler çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz.