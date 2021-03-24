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    • 24.03.2021 08:29
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    24 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    24 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 24 Mart 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Mart 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Maddi hırslar ön planda! 24 Mart 2021 burç yorumları

    Astrogündem: İletişim gezegeni Merkür savaş gezegeni Mars'a kafa tutuyor. GSM operatörleri arasındaki siber savaş başlıyor.

    KOÇ: PARTNERİNİZLE beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişecek.. Bugün ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri senin tarzının dışında olduğunu daha sonra görmek hayal kırıklığı olabilir.

    BOĞA: BUGÜN yatırım konusunda kafanız oldukça işler çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz.

        İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Yaptıkları her hareketten anlam çıkartmanız size yorucu gelebilir. Kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz.

        YENGEÇ: AİLE ve yuva evinizde ilerleyen Venüs'ün konumundan dolayı, duygusal konulara sığınmak ihtiyacı içindesiniz. Bugün sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, eğlenebilirsiniz.

        ASLAN: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz.

            BAŞAK: MADDENİN esiri değilsiniz. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz. Çevrenizdeki gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınıza önem vermelisiniz.

            TERAZİ: BUGÜN kendi doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Dengeler sizin için önemli. Sorumluluk duygunuzu gelişmiş olması nedeniyle, bulunduğunuz ortamın dışına çıkabiliyorsunuz.

            AKREP: BUGÜN her anlamda aklınız çok karışık.
            Düşünceleriniz oldukça dağınık seyrediyor.
            Yapmak istedikleriniz ve planlarınız için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Motivasyonunuzu doğru kullanmanız gerekir.

                YAY: BUGÜN, orijinal fikirlerinizi çevresel desteklerle ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı güçlendirebilirsiniz.
                Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulunacaksınız.

                OĞLAK: İYİ bir planlamayı ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, bir çok işi sentezleyeceksiniz.
                Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar yapmamaya çalışmalısınız.

                KOVA: KİŞİSEL gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz.
                Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık var. Bilinç altınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız.

                    BALIK: BUGÜN, maddi hırslarınız ön planda olacaktır.
                    Başarıyı hedeflediğiniz için, değişik konuları kombine edebileceksiniz. Gizli kalmış konularda başınızın ağrımasını istemiyorsanız, net olmak zorundasınız.
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                    Haberler Burçlar 24 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...