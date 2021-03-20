20 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

ASTRO GÜNDEM: Güneş bir ay boyunca ateş burcunda hareket edecek. Deniz taşımacılığındaki hız yavaş yavaş artış gösterirken 1776'da kurulan ABD ve 1949'da kurulan Çin'in arasındaki diplomatik gerilim daha da artabilir. Bugünden sonra birçok havayolu şirketi uçuşlarını tam zamanlı açacak.
KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz oldukça yüksek.
BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızı çoğaltıyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.