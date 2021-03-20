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    • 20.03.2021 10:21
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    20 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    20 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 20 Mart 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 20 Mart 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    20 Mart günlük burç yorumları

    ASTRO GÜNDEM: Güneş bir ay boyunca ateş burcunda hareket edecek. Deniz taşımacılığındaki hız yavaş yavaş artış gösterirken 1776'da kurulan ABD ve 1949'da kurulan Çin'in arasındaki diplomatik gerilim daha da artabilir. Bugünden sonra birçok havayolu şirketi uçuşlarını tam zamanlı açacak.

    KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz oldukça yüksek.



    BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızı çoğaltıyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.



        İKİZLER: Düşüncelerinizi her zamankinden daha güçlü bir tutumla savunuyorsunuz. Çevrenizde sadece sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle iletişim halindesiniz. Sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.



        YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.



        ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Sevdiklerinizle yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız. İşinizde gizliliği tercih edin.



            BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde derin dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek.
            Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızdan faydalanmalısınız.



            TERAZİ: Bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, iş konularında öne geçmeniz mümkün. Sakin bir tavır sergileyin.



            AKREP: İyi niyet elçisi gibi dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir., Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.



                YAY: Duygularınızın sizi esir etmesine izin vermeyin. Araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine inceleyin. Yenilenmeye ihtiyacınız var.



                OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız.
                Alınganlığınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.



                KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda inatçısınız.
                Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor.



                    BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşadığınız bugün içinde, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konularda yoğunlaşmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 20 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...