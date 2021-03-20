20 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

ASTRO GÜNDEM: Güneş bir ay boyunca ateş burcunda hareket edecek. Deniz taşımacılığındaki hız yavaş yavaş artış gösterirken 1776'da kurulan ABD ve 1949'da kurulan Çin'in arasındaki diplomatik gerilim daha da artabilir. Bugünden sonra birçok havayolu şirketi uçuşlarını tam zamanlı açacak.