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    • 19.03.2021 08:42
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    2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 19 Mart 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Mart 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bilinçaltınız yoğun, dışarıdan yanlış anlaşılıyorsunuz!

    Astrogündem: Mars – Chiron 60'lığı; "Son gülen iyi güler." Dedirtecek. Aynı sektör içerisinde rekabet eden firmaların yapacakları herkesi şaşırtacak.

    2009'un Mart ayında Balık döngüsünde kurulan UBER, yeni engelleri aşmaya çalışırken Türkiye'de ki toplu taşıma sistemi yeni bir form kazanacak.

    KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız.
    Kafanızda planladığınız seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz.
    Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.

    BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız ve sosyal ilişkilerinizdeki adil tutumunuz çevrenizdeki herkes tarafından takdir görüyor.
    Partnerinizin desteğinize ihtiyaç duyacağı bir gündesiniz. Onu yalnız bırakmamalısınız.

        İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. Çevresel ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulayın.

        YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içindesiniz. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bazı küçük sorunları halletmenin tam zamanı.

        ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

            BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat çatışmasına düşmek istemiyorsanız, davranışlarınız ve talepleriniz daha dengeli olmalı. Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için, bir takım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.

            TERAZİ: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün.
            Fikirlerinizi söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söylem gerektirebilir. Dengenizi korumalısınız.

            AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

                YAY: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak.
                Başarıyı hedeflediğiniz için de, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.
                Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.

                OĞLAK: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz.
                Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz.

                KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor.
                Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile, onu denetlemeniz gerekebilir.

                    BALIK: Bilinçaltınız yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonunuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor.
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                    Haberler Burçlar 19 Mart 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...