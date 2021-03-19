Astrogündem: Mars – Chiron 60'lığı; "Son gülen iyi güler." Dedirtecek. Aynı sektör içerisinde rekabet eden firmaların yapacakları herkesi şaşırtacak.
2009'un Mart ayında Balık döngüsünde kurulan UBER, yeni engelleri aşmaya çalışırken Türkiye'de ki toplu taşıma sistemi yeni bir form kazanacak.
KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız.
Kafanızda planladığınız seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz.
Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.
BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız ve sosyal ilişkilerinizdeki adil tutumunuz çevrenizdeki herkes tarafından takdir görüyor.
Partnerinizin desteğinize ihtiyaç duyacağı bir gündesiniz. Onu yalnız bırakmamalısınız.