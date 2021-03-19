OĞLAK: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz.

Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz.