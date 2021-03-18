Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 18.03.2021 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2021 08:41
    ABONE OL

    18 Mart 2021 Perşembe Koç, , İkizler, , , , Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    18 Mart 2021 Perşembe Koç, , İkizler, , , , Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 18 Mart 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Mart 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün Venüs'ten pozitif etkiler alıyorsunuz.

    Astrogündem: Venüs ve Plüton 60'lık yapıyor. Dönüşen dünyanın dâhileri hamleleriyle ön plana çıkıyor. Uluslararası ölçekte proje geliştiren şirketler uzaktan çalışma sistemlerini yenilerken, bütün dünyanın gözü bilişim haklarının üzerinde olabilir.

    KOÇ: KAFANIZDA binbir çeşit düşünceler içinde, sürekli bir değişim içindesiniz.
    Derin düşünmenin size fazla bir yararı yok. Yaşadığınız olaylar yüzünden, aklınız geçmişinize takılınca içiniz burkuluyor.



    BOĞA: DIŞ görünüşünüze yansımasına rağmen, duygusal takıntılarınızda oldukça inatçısınız vazgeçmekten hoşlanmıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı düşüncelerinizden geri adım atmayacaksınız.



        İKİZLER: RUTİN günlerinizden biri olmasına rağmen, Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın sorunlarından etkilenebileceğinizi gösteriyor. Bazılarının size karşı gizli kıskançlıkları olabilir.



        YENGEÇ: KARŞINIZA çıkacak kişilerin gizli duygularına karşı hazırlıklı olun. Bazıları iyi niyetli yaklaşımlarınızı farklı algılayabilir. Katılacağınız toplantılarda çapkınların ilgisini çekeceksiniz.
        Olayları oyun gibi görüyorsunuz.



        ASLAN: AİLENİZİN güvenliği ve şartları her şeyden önemli. Ailenizin kadınları ile duygu birliği içinde olduğunuz bir gün. Bugün bazı önemli randevuları da düşünerek, gün içinde planlamanızı doğru bir şekilde yapmalısınız.



            BAŞAK: DUYGUSALLIĞINIZ tavan yapabilir. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işler yapmalısınız.
            Sevdiğiniz kişinin farklı düşüncelerine tepki göstermeden önce, empati yeteneğinizi kullanırsanız, onun isteklerini keşfedebilirsiniz.



            TERAZİ: MADDİ kaygılarınızın sizi rahatsız etmesine izin verdiğiniz müddetçe, olumsuzluklardan kurtulamazsınız. Bütün gün kendinizi sıkıyor, gerilim içinde oluyorsunuz. Bu yüzden, olayları biraz akışına bırakmalısınız.



            AKREP: ÇEVRENİZDEKİ kişilerden kuşku duymanıza neden yok. Sizin disiplinli yapınız her konuda kendini belli ediyor ve her şeyi gereğinden fazla kafanızda büyütüyorsunuz.
            Bugün iletişim bozukluğu yaşayabilirsiniz.



                YAY: İÇİNİZDEN taşan bir enerji topu olmanıza rağmen, yaratıcılığınız yanlış değerlendiriliyor.
                Düşüncelerini gizleyerek yaşamak tarzınız değil fakat, yapmanız gereken her şeyi paylaşmak zorunda değilsiniz.



                OĞLAK: KONUŞMAK istemediğiniz bir konuda ağzınızdan hiç kimse laf alamaz. Özellikle derin konular üzerinde daha da derin düşünmenize neden olacak olayların gündem kazanmasıyla yaşamınız renklenecek.



                KOVA: PARTNERİNİZİN duyguları önemli olmasına rağmen, çevresel koşullarınızı da gözden geçirmeden edemiyorsunuz. Sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz. Bunun aksine, ona karşı kıskanç ve izleyicisiniz.



                    BALIK: DOSTLARINIZLA birlikte birçok ortak aktivite içinde olacaksınız. Olumsuzluk duyguları içinde hareket ederseniz, bazı işlerinizin yarım kalmasına neden oluyorsunuz.
                    Bugün Venüs'ten pozitif etkiler alıyorsunuz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Burçlar 18 Mart 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...