Astrogündem: Venüs ve Plüton 60'lık yapıyor. Dönüşen dünyanın dâhileri hamleleriyle ön plana çıkıyor. Uluslararası ölçekte proje geliştiren şirketler uzaktan çalışma sistemlerini yenilerken, bütün dünyanın gözü bilişim haklarının üzerinde olabilir.
KOÇ: KAFANIZDA binbir çeşit düşünceler içinde, sürekli bir değişim içindesiniz.
Derin düşünmenin size fazla bir yararı yok. Yaşadığınız olaylar yüzünden, aklınız geçmişinize takılınca içiniz burkuluyor.
BOĞA: DIŞ görünüşünüze yansımasına rağmen, duygusal takıntılarınızda oldukça inatçısınız vazgeçmekten hoşlanmıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı düşüncelerinizden geri adım atmayacaksınız.