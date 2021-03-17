17 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Boğa: Hayatındaki engeller bugün itibariyle tamamen ortadan kalkıyor. Çalışmayan bir Boğa burcuysan, bugün iş başvurularının sayısı artabilir. MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve çok dikkatli davranmalısınız. Mars sizi müsrif yapmaya devam ediyor.