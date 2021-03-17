17 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Sabah saatlerinde gerçekleşecek Ay-Satürn karesi Toprak üstü zenginliklere kafa yorarken bir yandan da dinleri ilgilendiren tarihi eserlerin ve yapıtların toprağın altından çıktığına şahit olacağımızı işaret ediyor. Sırlı kapılar aralanıyor.
Koç: İş yerinde yaşanacak tartışmalardan olumsuz etkilendiğini hissedeceksin. Farklı alışkanlıklar edinmek için arkadaşlarınla fikir alışverişleri yapabilirsin. BUGÜN düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik yapıyor.
Hayır kelimesini çok rahat kullanmaya başladığınızı fark edin.
Boğa: Hayatındaki engeller bugün itibariyle tamamen ortadan kalkıyor. Çalışmayan bir Boğa burcuysan, bugün iş başvurularının sayısı artabilir. MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve çok dikkatli davranmalısınız. Mars sizi müsrif yapmaya devam ediyor.