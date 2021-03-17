Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 17.03.2021 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 09:25
    ABONE OL

    17 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    17 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Mart 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 17 Mart 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sırlı kapılar aralanıyor!

    Astrogündem: Sabah saatlerinde gerçekleşecek Ay-Satürn karesi Toprak üstü zenginliklere kafa yorarken bir yandan da dinleri ilgilendiren tarihi eserlerin ve yapıtların toprağın altından çıktığına şahit olacağımızı işaret ediyor. Sırlı kapılar aralanıyor.

    Koç: İş yerinde yaşanacak tartışmalardan olumsuz etkilendiğini hissedeceksin. Farklı alışkanlıklar edinmek için arkadaşlarınla fikir alışverişleri yapabilirsin. BUGÜN düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik yapıyor.
    Hayır kelimesini çok rahat kullanmaya başladığınızı fark edin.

    Boğa: Hayatındaki engeller bugün itibariyle tamamen ortadan kalkıyor. Çalışmayan bir Boğa burcuysan, bugün iş başvurularının sayısı artabilir. MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve çok dikkatli davranmalısınız. Mars sizi müsrif yapmaya devam ediyor.

        İkizler: Kararsızlık seni düşünceler içerisine sokuyor. Bu halini geride bırakmak istiyorsun. Aile içerisinde, seni ilgilendirmeyen konuların içine çekilmen seni üzüyor olabilir. KİŞİSELLİĞİNİZİ ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Kişisel duygularınız atakta olacak.

        Yengeç: İş yerinde karşına yeni fırsatlar karşına gelebilir. Sürekli olarak ertelemek zorunda kaldığın konularda artık bir karar vermelisin. DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacaksınız.

        Aslan: Çalıştığın işle kariyer yaşantın arasında fark olduğunu hissedeceksin. Yalnız bir Aslan burcuysan, arkadaşların aracılığıyla yeni birisi ile tanışabilirsin. BUGÜN, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve kendinize güvenmek istiyorsunuz. Gizlilikler söz konusu.

            Başak: Aile büyüklerine karşı, düşüncelerini açık sözlü bir şekilde dile getireceksin. Uzun süredir aklındaki sağlık konusundaki sorunların gün içerisinde yanıt bulabilir. DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele edeceksiniz.

            Terazi: Çevrendeki kişilerin hayatındaki etkisini bugün daha fazla hissedeceksin. Ailesinden uzakta yaşayan bir Terazi burcuysan, duyduğun özlem artabilir. MESLEKİ konularda başarıyla gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler istemiyorsunuz.

            Akrep: İş yerinde senin dışında yaşanacak gelişmelerden olumsuz etkilenebilirsin. Maddi konulardaki beklentin sabah saatlerinde gelen telefon ile karşılık bulacak. BALIK'TA ilerleyen Güneş'ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi düşünen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışın.

                Yay: Sabah saatlerinde gerçekleştireceğin telefon görüşmesi ile güne başlayacaksın. İş yerinde yaşanacak gelişmeler, mevcut programının yoğunlaşmasına sebep olabilir. GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz şartlar gündemde olacak. Özgürlüğünüz her şeyden önemli.

                Oğlak: Yeteneklerin çalışma alanını inşa etmeni sağlayacak. Aile içerisinde sağlık ile ilgili sorunları olan bir kişi varsa, sevindirici haberler alabilirsin. YAKINLARINIZIN size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarınıza hız kazandırmak istiyor ve gerekli donanımı sağlıyorsunuz.

                Kova: İş yerinde yetiştirmen gereken çalışmalar seni panik içerisine sokabilir. Kariyer hayatında cesur adımlar atmak için harekete geçeceksin. ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters gelecektir. Seyahat planlarınızı erteleyin.

                    Balık: Ani kararlar vermek istiyorsun fakat kararsızsın. Evli bir Balık burcuysan, eşinle arandaki sorunları çözmek için ilk adımı atan sen olacaksın. BULUNDUĞUNUZ şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Sürpriz gelişmeler ortaya çıkıyor. Müthiş bir çekim gücünüzün olduğunu biliyorsunuz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Burçlar 17 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...