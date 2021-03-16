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    • 16.03.2021 08:40
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    16 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    16 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 16 Mart 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Mart 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Ay'ın konumu ruhsal yaşantınızı renklendiriyor!

    Astrogündem: Güneş-Plüton 60'lığı dünyanın dört köşesine eğitim alanına format atmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır eğitimci ya da okul idaresi görevinde bulunmak isteyenleri ise farklı yaptırımlar bekliyor.

    Aynı zamanda Merkür Balık burcuna geçiyor. Bu da ülkemizin barajları ve su hijyeni konusunu gündeme taşıyabilir.

    KOÇ: GÖRÜNTÜNÜZE önem verdiğiniz bir gün. İnce detaylar üzerinde durduğunuz için, sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır. Düşüncelerinizi farklı bir noktada odaklaştıracaksınız.

    BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında farklı olduğunuz kesin. Bugün düşüncelerinizi gizlediğiniz için, birçok dostunuz sizin her şeyinizi merak ediyor. Bugün sevdiğiniz konulara zaman ayırmalısınız.

        İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle, duygusal çelişkiler yaşamanız mümkün.
        Olaylara bakış açınız onlara göre uçuk ve imkansız görülebilir. Aklınıza taktığınız her şeyi başarabiliyorsunuz.

        YENGEÇ: PLÜTON karşıt burcunuzda ilerliyor.
        İlişiklerinize derin bir duygusallık hakim. Aşkı algılama biçiminiz öylesine farklı ki, sizi anlamakta zorlanıyorlar.
        Derin bir içselliğiniz mevcut.

        ASLAN: MERKÜR sizin gibi sabit bir burç olan karşıt Kova burcunda ilerliyor.
        Düşüncelerinizde derinlik hakim.
        Olayların iç yüzünü çabuk çözmeniz karşı taraf için korkutucu olabiliyor.

            BAŞAK: BUGÜN Ay'ın konumu ilişkilerinizi etkiliyor. İş arkadaşlarınızla sorunlar olabilir ama bunu önemsemeyin.
            Maddi sıkıntılar sizi üzülebilir. Daha çok çalışmalı ve borçlarınızı ödemelisiniz.

            TERAZİ: İÇSEL sezgileriniz doğru çıkacak.
            Çevrenizle ulu orta konuşmaktan çekineceksiniz. Yaptığınız işlerin sorgulanmasına öfkeleniyorsunuz. Zamanı unuttuğunuz anlar veriminiz artıyor.

            AKREP: VENÜS kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve duygusal yönleriniz artarken, sizi şüpheci yapıyor. Fazla alıngan olduğunuz bir gün. Takıntılarınızla doğruyu bulduğunuz bir gerçek.

                YAY: ÖZEL olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız anlamlı oluyor. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birçok düşünceyi aynı anda barındırmak, herkesin yapabileceği bir iş değil.

                OĞLAK: PLÜTON burcunuzda ilerlerken daha güçlü kararalar alırken bile yaratıcılığınız konusunda imkansız detayları sorun yapmayacaksınız. Bugün partnerinize karşı ketum davranıyorsunuz.

                KOVA: İDEALLERİNİZİ destekleyecek arkadaş gurubuyla çalıştığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Bugün kariyerinizle ilgili yeni değişimlere ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz.

                    BALIK: AY'IN konumu, ruhsal yaşantınızı renklendiriyor. Her şeyi çok çabuk hissediyor ve önlem alıyorsunuz. Sınırınızı zorlamayı seviyorsunuz. Hayal ve gerçekler arasında köprüler kuruyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 16 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...