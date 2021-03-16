16 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Plüton 60'lığı dünyanın dört köşesine eğitim alanına format atmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır eğitimci ya da okul idaresi görevinde bulunmak isteyenleri ise farklı yaptırımlar bekliyor.
Aynı zamanda Merkür Balık burcuna geçiyor. Bu da ülkemizin barajları ve su hijyeni konusunu gündeme taşıyabilir.
KOÇ: GÖRÜNTÜNÜZE önem verdiğiniz bir gün. İnce detaylar üzerinde durduğunuz için, sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır. Düşüncelerinizi farklı bir noktada odaklaştıracaksınız.
BOĞA: ARKADAŞLARINIZ arasında farklı olduğunuz kesin. Bugün düşüncelerinizi gizlediğiniz için, birçok dostunuz sizin her şeyinizi merak ediyor. Bugün sevdiğiniz konulara zaman ayırmalısınız.