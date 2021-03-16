16 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Plüton 60'lığı dünyanın dört köşesine eğitim alanına format atmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır eğitimci ya da okul idaresi görevinde bulunmak isteyenleri ise farklı yaptırımlar bekliyor.

Aynı zamanda Merkür Balık burcuna geçiyor. Bu da ülkemizin barajları ve su hijyeni konusunu gündeme taşıyabilir.