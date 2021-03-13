ASTRO GÜNDEM: Yaşamı temsil eden Güneş, devrim gezegeni Uranüs ile 45'lik yapıyor. Bilim adamlarının madenler ile yapacağı açıklamalar gözleri ülkemizdeki madenlere çevirecek. 2003 yılında Satürn–İkizler döngüsünde kurulan Tesla, benzine karşı olan savaşına devre arası verecek. Karanlık yılı yavaş yavaş ardımızda bırakırken mavilikler ilk önce aniden biten dostluklarla gelecek. Uzun zamandır çalıştığı yerden ayrılmak isteyenler iki kere düşünmeli.