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    • 13.03.2021 09:16
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    13 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    13 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Mart 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 13 Mart 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bazı dostluklar bitecek 13 Mart 2021 burç yorumları

    ASTRO GÜNDEM: Yaşamı temsil eden Güneş, devrim gezegeni Uranüs ile 45'lik yapıyor. Bilim adamlarının madenler ile yapacağı açıklamalar gözleri ülkemizdeki madenlere çevirecek. 2003 yılında Satürn–İkizler döngüsünde kurulan Tesla, benzine karşı olan savaşına devre arası verecek. Karanlık yılı yavaş yavaş ardımızda bırakırken mavilikler ilk önce aniden biten dostluklarla gelecek. Uzun zamandır çalıştığı yerden ayrılmak isteyenler iki kere düşünmeli.

    KOÇ: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün içindesiniz. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak.



    BOĞA: ÇEVRENİZDEKİ olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz. Çevrenize karşı daha kapalı olmalısınız.



        İKİZLER: MARS burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Sosyal ortamların aranılan kişisisiniz.



        YENGEÇ: BU dönem yöneticilikte çevrenize ders verecek niteliktesiniz. Bu durum kendinizi iyi hissettiriyor. Güven duygusuna ihtiyacınız var. Hırslarınızı gemleyin. Sakinlik size olumlu şekilde dönecek.



        ASLAN: GÜÇLÜ planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız, tepki çekiyor. Enerjinizi doğru kullanmakla olumlu ilerliyorsunuz. Tenkitlere kulak asmamayı öğrendiniz artık.



            BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcılığına ihtiyacınız var. Doğru ortamlarda bulunun. Sabırsızca davranışlardan da kaçının.



            TERAZİ: BU dönem yönetici gezegeniniz Venüs'ün Balık burcunda ilerlemesi, iletişimde size güç veriyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak. Sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmayın.



            AKREP: DİSİPLİNLİ olmak size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla, akılcı planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun gün değil. Gizli anlaşmaların yararını göreceksiniz. Duygusallığa dikkat.



                YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamamalısınız. Cesaretiniz mükemmel gidiyor.



                OĞLAK: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü içindesiniz. Konularınızla ilgili kimseye bilgi vermemelisiniz.



                KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir gün içindesiniz.



                    BALIK: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız, başarılar kazanacağınız bir dönem sizi bekliyor. Görsel hafızanız muhteşem.
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                    Haberler Burçlar 13 Mart 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...