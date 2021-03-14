Astrogündem: Venüs, Neptün'ün kalbinden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü ve NATO gibi ulus üstü birçok kurumun yapısal değişime gittiğini birçok ülke gibi biz de fark edeceğiz. Sosyal medyadaki yalan haberlere kapılanların arasında gazete köşeleri dahil olabilir.
KOÇ: ŞANSINIZA güveniyor ve olayları kendi akışına bırakıyorsunuz. Bugün işlerinizi kendiniz takip edip karlı çıkacaksınız. Çalışma temponuzun yoğun oluşu sizi sıkmamalı. Koşullar sizden yana.
BOĞA: UZUN süredir kafanızı kurcalayan, işinizin kanuni boyutuyla ilgili detayları ciddi düşünmeye başlamalısınız. Arkadaşlarınız veya yakınlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Maddi konular ön planda.