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    • 14.03.2021 08:58
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    14 Mart 2021 Pazar , , , , , , , , Yay, Oğlak, ve burç yorumları...

    14 Mart 2021 Pazar , , , , , , , , Yay, Oğlak, ve burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Mart 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Mart 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Karar vermeden önce dikkatli düşünün! 14 Mart 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Venüs, Neptün'ün kalbinden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü ve NATO gibi ulus üstü birçok kurumun yapısal değişime gittiğini birçok ülke gibi biz de fark edeceğiz. Sosyal medyadaki yalan haberlere kapılanların arasında gazete köşeleri dahil olabilir.

    KOÇ: ŞANSINIZA güveniyor ve olayları kendi akışına bırakıyorsunuz. Bugün işlerinizi kendiniz takip edip karlı çıkacaksınız. Çalışma temponuzun yoğun oluşu sizi sıkmamalı. Koşullar sizden yana.

    BOĞA: UZUN süredir kafanızı kurcalayan, işinizin kanuni boyutuyla ilgili detayları ciddi düşünmeye başlamalısınız. Arkadaşlarınız veya yakınlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Maddi konular ön planda.

        İKİZLER: BURCUNUZDA ilerleyen Mars sizi çok daha enerjik ve hızlı yapıyor. Entelektüel çevrelerde bulunmanız bakış açınızı genişletiyor. Bu haftaki toplantılarda farklı fikirleri dinlemenizde fayda var.

        YENGEÇ: İŞ yaşantınızda olayları gereğinden fazla büyütmeniz sizin suçunuz. Aksilikler yüzünden, her an kayıplarınız olabilir. İddialı olduğunuz bir gün. Kazançlarınızla ilgili genişleme söz konusu.

        ASLAN: BUGÜN yaşadığınız olaylara duygusal yaklaşarak, çevrenizi şaşırtacaksınız. Sözcüklere hiç ihtiyacınızın olmadığı bir gün. Korkularınız var. Tereddütlerinizden kurtulmayı denemelisiniz.

            BAŞAK: İŞ yaşantınızda değişen tablolar sizi etkilemeye devam ediyor. Çevre koşulları yüzünden şartlarınızı yapılandırıyorsunuz. Bugün çelişkiler söz konusu. Partnerinizin isteklerine kulak verin.

            TERAZİ: YAŞAMI ayrı uçlarda yaşayan çok az kişi vardır. Bazı kişiler bu özelliğinize alıştılar. Hareketli yapınız herkesin başını döndürüyor. İlişkiler konusunda dengeli davranmaya devam edin.

            AKREP: KENDİNİZİ çok enerjik ve güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. Fakat böyle günlerde bazen ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Çevrenizde merak uyandırmaya devam ediyor, fakat aldırmıyorsunuz.



                YAY: DUYGUSAL ilişkilerinizde, daima aranılan bir kişi olarak kalacaksınız. Anılar sizi rahatsız etmemeli. Değişime en kolay uyum sağlayan yapınızla bugün çevrenizde çok konuşulacaksınız.

                OĞLAK: ESKİMİŞ fikirlerden vazgeçmelisiniz. Bugün bazı koşulların değiştiğini kabul etmeniz zaman alacak. Arkadaşlarınızın arasında seçkin kişiliğinizle göz dolduruyorsunuz. Kıskananlarınız var.

                KOVA: EVİNİZLE ilgili yenilikler yapmak istiyorsunuz. Maddi anlamda bir adım sonraki sınırlayıcı etkenler sizi frenliyor. Enerjinizi harcarken dikkatli olun. Acil aldığınız kararlara dikkat etmelisiniz.



                    BALIK: VENÜS ve güneşten olumlu etki alıyorsunuz. Karar vermeden önce dikkatli düşünün. Ama çok da incelemeyin, çünkü önünüze çıkan fırsatı kaçırabilirsiniz. Sabır gerektiren işler sizi buluyor.
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                    Haberler Burçlar 14 Mart 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...