Astrogündem: Venüs, Neptün'ün kalbinden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü ve NATO gibi ulus üstü birçok kurumun yapısal değişime gittiğini birçok ülke gibi biz de fark edeceğiz. Sosyal medyadaki yalan haberlere kapılanların arasında gazete köşeleri dahil olabilir.