12 Mart 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

BALIK: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Olaylar yön değiştirdikçe haklı olduğunuzu görecekler. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.