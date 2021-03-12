12 Mart 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Ay, Venüs, Neptün ve Güneş Balık burcunda dizilim yapıyor. GAP projesi komşu ülkelerin basınında yer alırken barajlarımızı konuşacağız. Sosyal medyalarda engelli olan İkizler burcu Donald Trump'ın yeniden sosyal medyaya dönüşü herkesin diline düşecek.
KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.
BOĞA: KENDİNİZİ daha iyi ortaya koyarken, karşı cinsin etkisi üzerinizde olacak. Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.
Evinizle ilgili değişimler söz konusu.