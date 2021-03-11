Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 11.03.2021 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2021 08:46
    ABONE OL

    11 Mart 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    11 Mart 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 11 Mart 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte11 Mart 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kendinizi göstermenin tam zamanı! 11 Mart 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Güneş-Neptün kavuşumu eğitimi ve bilgi akışını işaret ediyor. Eğitimcilik yeni bir forma kavuşurken herkeste bir sertifika hayali olduğunu fark edeceğiz. Dünyanın yavaş yavaş açıldığı bugünlerde kurslara ve eğitim merkezlerine yeni düzenlemeler gelebilir.

    KOÇ: BUGÜN partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.

    BOĞA: HEDEFİNİZ belli ve amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edeceksiniz.
    Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde biliyorsunuz.

        İKİZLER: TOPLUMSAL ilişkileriniz olumlu gidiyor.
        Duygusal derinliğiniz çok güçlü.
        Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.

        YENGEÇ: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz.
        Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız Yeni işinizle ilgili yoğun temponuz mükemmel.

        ASLAN: BUGÜN partnerinizle sürtüşme yaşayabilirsiniz.
        Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. İlişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacak.
        Fikrilerinizde aşırılık görülebilir.

            BAŞAK: YAŞANTINIZLA ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size fazladan sorumluluk getirecektir.
            Elinizdeki işlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz.

            TERAZİ: BUGÜN duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilirsiniz.
            Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.

            AKREP: İLETİŞİM konusunda her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
            Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.

                YAY: ÇEVRENİZİN sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz.
                Yaşama pratik bakıyorsunuz.

                OĞLAK: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için doneleri gözden geçirmelisiniz.

                KOVA: BUGÜN yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz.
                Oysa sizin sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı.

                    BALIK: ENERJİNİZİ sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz.
                    İsteklerinizde artış var. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz. Yaşam kalitenizi her gün daha da artıracak.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Burçlar 11 Mart 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...