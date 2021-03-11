11 Mart 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Neptün kavuşumu eğitimi ve bilgi akışını işaret ediyor. Eğitimcilik yeni bir forma kavuşurken herkeste bir sertifika hayali olduğunu fark edeceğiz. Dünyanın yavaş yavaş açıldığı bugünlerde kurslara ve eğitim merkezlerine yeni düzenlemeler gelebilir.
KOÇ: BUGÜN partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.
BOĞA: HEDEFİNİZ belli ve amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edeceksiniz.
Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde biliyorsunuz.