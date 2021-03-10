10 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Ay-Jüpiter kavuşumu gıda sektörünün yaşayacağı devrimi gözler önüne serecek. Paketli gıda satışlarının artarak devam etmesi, bu gıdalar üzerindeki araştırmaları da arttıracak. Deniz taşımacılığının kuraları yeniden yazılırken, liman satışları gündeme gelebilir.
KOÇ: ORGANİZE işlerden keyif alıyorsunuz.
Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.
İşinizle ilgili yenilikleri takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.
Yoğun bir döneme giriyorsunuz.
BOĞA: YENİ bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz.
Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu ve disiplinlisiniz.