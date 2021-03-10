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    • 10.03.2021 08:39
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    10 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    10 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 10 Mart 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte10 Mart 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin!

    Astrogündem: Ay-Jüpiter kavuşumu gıda sektörünün yaşayacağı devrimi gözler önüne serecek. Paketli gıda satışlarının artarak devam etmesi, bu gıdalar üzerindeki araştırmaları da arttıracak. Deniz taşımacılığının kuraları yeniden yazılırken, liman satışları gündeme gelebilir.

    KOÇ: ORGANİZE işlerden keyif alıyorsunuz.
    Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.
    İşinizle ilgili yenilikleri takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.
    Yoğun bir döneme giriyorsunuz.

    BOĞA: YENİ bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz.
    Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu ve disiplinlisiniz.

        İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

        YENGEÇ: BUGÜN, kendinizle baş başa kalıp, zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.
        Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

        ASLAN: ÇEVRESEL koşulların, üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Geliştireceğiniz yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir.

            BAŞAK: MADDİ konuların ve karşılıklı iletişim önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser tavırlarınızın altında, daha iyi kavrama özelliği yatıyor.

            TERAZİ: DUYGUSAL konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

            AKREP: OLAYLARIN iç yüzünü merak ederken, bağlantılarınızı sistemli yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileri içinde olacaksınız. Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.

                YAY: KİŞİSEL ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi.

                OĞLAK: OLAYLARI doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, tepki almanıza neden olabilir.

                KOVA: MESLEĞİNİZLE ilgili başarılı bir tablo çiziyor olmanız sizi çevrenizde örnek kişi haline getiriyor. Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.

                    BALIK: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 10 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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