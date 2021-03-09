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    9 Mart 2021 Salı Koç, , İkizler, Yengeç, , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    9 Mart 2021 Salı Koç, , İkizler, Yengeç, , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında9 Mart 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte9 Mart 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yeni oluşumlar için her şey mükemmel! 9 Şubat 2021

    ASTROGÜNDEM: Satürn hala Uranüs'ün markajında! Siber saldırı haberleri gözle görülür hale gelebilir. Akdeniz'deki ki sıcak saatlere bir yenisi daha eklenebilir. 21 Mart 2006'da ekinoks döngüsünde kurulan Twitter'ın sınavlarını hep birlikte yaşayacağız.

    GÜNÜN RUH HALİ: Doğanın uyanışı başlarken her köşede farklı hareketliliğe şahit olacağız.

    KOÇ: BUGÜN düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yeni fırsatlar söz konusu.

    BOĞA: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
    Masraflarınızı kısarak, projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
    Fikirleriniz sürekli değişiyor.

        İKİZLER: PARTNERİNİZLE aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

        YENGEÇ: HERKESİN sizi anlamasını beklemiyorsunuz.
        Olaylara mantıklı şekilde yaklaşmanız sizi farklı yapabilir. Haberleşme konusunda ketum davranmanız önemli açılımlara neden olacak.

        ASLAN: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

            BAŞAK: KENDİNİZİ ifade etme fırsatının size sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.
            Yeni oluşumlar için her şey mükemmel.

            TERAZİ: ÇEVRENİZLE güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerin de önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

            AKREP: BİREYSEL duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

                YAY: SİZE destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. Önemli gelişmeler var.

                OĞLAK: BİRÇOK çalışmayla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.
                Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay yaklaşıyorsunuz.

                KOVA: ENERJİNİZİ çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.
                Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümsemelisiniz.
                Özgürlük duygularınız size zarar verebilir. Seçimlerinizde dikkatli olun.

                    BALIK: SEZGİLERİNİZ mükemmel. Olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 9 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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