ASTROGÜNDEM: Satürn hala Uranüs'ün markajında! Siber saldırı haberleri gözle görülür hale gelebilir. Akdeniz'deki ki sıcak saatlere bir yenisi daha eklenebilir. 21 Mart 2006'da ekinoks döngüsünde kurulan Twitter'ın sınavlarını hep birlikte yaşayacağız.
GÜNÜN RUH HALİ: Doğanın uyanışı başlarken her köşede farklı hareketliliğe şahit olacağız.
KOÇ: BUGÜN düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yeni fırsatlar söz konusu.
BOĞA: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
Fikirleriniz sürekli değişiyor.