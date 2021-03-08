Astrogündem: Güneş - Ay kontağı eğitimde devrimlerin habercisi! Hibrit eğitim dünya da yaygınlaşırken ülkemizde özel okulların koşulları gündeme gelebilir. Birçok ülkenin farklı bakış açılarına sahip siyasetçi kadınlarının birbirlerine olan destekleri yeni bir akımı başlatacak.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Duygusal konulara yönelirken, işlerinizde yeterince ilgi gösteremeyebilirsiniz. İş hayatınızda prestij sahibi olmak isterken kontrolcü görünebilirsiniz.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Bugünlerde sosyal çevrenizle bir arada bulunabilir, hatta bazı konularda ortaklıklar sağlayabilirisiniz. Ayrıca partneriniz tarafından kıskanılabilirsiniz.