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    • 08.03.2021 08:48
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    8 Mart 2021 Pazartesi Koç, , , , , Başak, , Akrep, , , Kova ve burç yorumları...

    8 Mart 2021 Pazartesi Koç, , , , , Başak, , Akrep, , , Kova ve burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Mart 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Mart 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yeniliğe hazır mısınız? 8 Mart 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Güneş - Ay kontağı eğitimde devrimlerin habercisi! Hibrit eğitim dünya da yaygınlaşırken ülkemizde özel okulların koşulları gündeme gelebilir. Birçok ülkenin farklı bakış açılarına sahip siyasetçi kadınlarının birbirlerine olan destekleri yeni bir akımı başlatacak.

    KOÇ
    21 Mart - 19 Nisan
    Duygusal konulara yönelirken, işlerinizde yeterince ilgi gösteremeyebilirsiniz. İş hayatınızda prestij sahibi olmak isterken kontrolcü görünebilirsiniz.

    BOĞA
    20 Nisan - 20 Mayıs
    Bugünlerde sosyal çevrenizle bir arada bulunabilir, hatta bazı konularda ortaklıklar sağlayabilirisiniz. Ayrıca partneriniz tarafından kıskanılabilirsiniz.


        İKİZLER
        21 Mayıs - 21 Haziran
        Kariyer ve iş konularında herhangi bir konuda yenilik istiyorsanız bu yeniliği başlatmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

        YENGEÇ
        22 Haziran - 22 Temmuz
        Gelecek odaklı olabileceğiniz bir gündesiniz. Geleceğinizi tasarlamak, planlama yapmak için uygun bir gün.

        ASLAN
        23 Temmuz - 22 Ağustos
        Herkese karşı şüpheci davranmamaya çalışın özellikle de partnerinize karşı haddinden fazla şüpheci olmayın, kavga zemini hazırlayabilir.

            BAŞAK
            23 Ağustos - 22 Eylül
            Borçlarınızı bitirmek ve dışarıya bağımlılığınızı sonlandırabilirsiniz. Ayrıca eğitim konularında da oldukça başarılı olabilirsiniz.

            TERAZİ
            23 Eylül - 22 Ekim
            Duygusal açıdan kendinize yeterli gelmeye odaklandığınız bugünlerde partnerinizin de iyi hissetmesi için elinizden geleni yapabilirsiniz.

            AKREP
            23 Ekim - 21 Kasım
            İş dengesini sağlayın ve kendinizi üstlerinize karşı verimli ifade edin. İkili ilişkiler konusunda konuşmalarınız farklı anlaşılabilir.

                YAY
                22 Kasım - 21 Aralık
                Bu aralar eğitim ya da size katkı sağlayacak herhangi bir konuda alacağınız kararlarda evrensel olarak destekleneceksiniz.


                OĞLAK
                22 Aralık - 19 Ocak
                Borçlarınızı ödeme planına sokmak için oldukça uygun bir gün. Sınıf ortamı ya da grup dersleri sizlere iyi gelecek dikkatinizi verimli yöne yönlendirecek.

                KOVA
                20 Ocak - 18 Şubat
                Aklınıza gelen bazı kariyer fikirlerinize arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz. Bazı iş ya da eğitimleriniz için seyahat yapmanız gerekebilir.
                    Haberler Burçlar 8 Mart 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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