Astrogündem: Sosyal medya mağazalarının arttığı günlerden geçerken bu konu hakkındaki yaptırımları konuşabiliriz. Arası bozuk fenomenler bile yaptırımlar karşısında kolektif hareket edebilirler.
KOÇ: Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda, kişisel bir muhasebe içinde olabilirsiniz. Bugün bazı konularda değişim içinde olmanız gerekecektir.
BOĞA: Hırslı yönlerinizin ön plana çıkarmak istemenize rağmen, bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyecek, çalışma koşullarınızı yaratmalısınız. Şartlarınız çok önemli.