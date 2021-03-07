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    7 Mart 2021 Pazar Koç, , , , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    7 Mart 2021 Pazar Koç, , , , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Mart 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Mart 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bütçe sorunlarına dikkat! 7 Mart 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Sosyal medya mağazalarının arttığı günlerden geçerken bu konu hakkındaki yaptırımları konuşabiliriz. Arası bozuk fenomenler bile yaptırımlar karşısında kolektif hareket edebilirler.

    KOÇ: Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda, kişisel bir muhasebe içinde olabilirsiniz. Bugün bazı konularda değişim içinde olmanız gerekecektir.



    BOĞA: Hırslı yönlerinizin ön plana çıkarmak istemenize rağmen, bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyecek, çalışma koşullarınızı yaratmalısınız. Şartlarınız çok önemli.



        İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisiyle, derin düşünerek, köklü çözümler üretme yolundasınız. Siz her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için, sürekli araştırma içindesiniz. Bugün, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.



        YENGEÇ: Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Üstelik, sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok. Bugün sizi hiç kimse anlamıyor.



        ASLAN: Yönetici gezegeniniz Güneş'in su burcu olan Balık ta ilerlemesi ve size maddi destek vermesi, enerjinizi güçlendiriyor. Sınırlarınızı aşan hedefleriniz yüzünden, hareketli saatler geçirecek, olumlu tepkiler almanıza neden olacak.



            BAŞAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevresel koşullarınızın doğru bir şekilde kanalize edilmesi gerekiyor. Olumsuz davranmaktan hoşlanmadığınız için, bugün çevrenizle iyi geçinmek isteyeceksiniz. Yeni yapılanmaya ihtiyacınız var.



            TERAZİ: Dışa dönük ve paylaşımcı yapınızı biraz daha dengelemeli, sezgilerinizden yola çıkarak, bazı önlemler almalısınız. Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.



            AKREP: Kendinize güvenme özelliğinizi çevrenize de, aksettireceğiniz bir gün. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Başlattığınız hiçbir işi yarım bırakmayı düşünmediğiniz için, başarı her geçen gün size yaklaşıyor.



                YAY: Yalnız çalıştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Endişeli tavırlar içinde olduğunuz zaman çalışmalarınızda yavaşlamalar söz konusu oluyor. Enerjinizi doğru aktarımlara yöneltmelisiniz. Bazı bütçe sorunları gündeme gelecek.



                OĞLAK: Arkadaşlarınızla sıkı bağlar içinde olmanıza rağmen, çoğu kez düşüncelerinizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Onları aramak ve görüşmek sizi mutlu edecek. Bugün birtakım duygusal konularda kazançlı günlerinizden biri olabilir.



                KOVA: Aşk yaşantınızda önemli bir duygu olmasına rağmen bazen kendinize bile uzaksınız. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz sabırlı olmayı öğrenmek ve doğru zamanı beklemek zorundasınız.



                    BALIK: Sabah saatlerine yavaş başlayacaksınız. Günün ilerleyen diliminde, hız kazanacak ve kendinizle ilgili planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız. Ailenizin isteklerini algılayabilir, duygusal bağlarınız güçlenebilir.
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                    Haberler Burçlar 7 Mart 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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