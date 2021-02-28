28 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Ay – Mars 120'liği ekonominin sanal para birimleri ile olan sınavını gözler önüne serebilir. Sanal paralar kendi içinde savaşa tutuşurken siber saldırılara da maruz kalacaklar. Dünyada eş güdümlü bir şekilde pazarlama ve marketing girişimcileri konuşulurken, gündemi belirleyenler artık Influencerlar ve ajanslar olmayacak.
Koç: Bugün aktivitelerinin seni götürdüğü yere gideceksin. Fakat sorumluluklarını da fazla ihmal etmemelisin.
Boğa: Sorunlar karşısında pozitif bakış açını kaybetmek istemiyorsun. Söylemlerin ve eylemlerin birbirini destekliyor. Maddi konuda şu sıra kedini sakınabilirsin.