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    28 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    28 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 28 Şubat 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Şubat 2021 Cumartesi günü gerekleşen Başak Dolunay'ının burçlar üzerindeki etkileri ve günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Mücadelenizin karşılığını alacaksınız! 28 Şubat burç yorumları

    Astrogündem: Ay – Mars 120'liği ekonominin sanal para birimleri ile olan sınavını gözler önüne serebilir. Sanal paralar kendi içinde savaşa tutuşurken siber saldırılara da maruz kalacaklar. Dünyada eş güdümlü bir şekilde pazarlama ve marketing girişimcileri konuşulurken, gündemi belirleyenler artık Influencerlar ve ajanslar olmayacak.

    Koç: Bugün aktivitelerinin seni götürdüğü yere gideceksin. Fakat sorumluluklarını da fazla ihmal etmemelisin.

    Boğa: Sorunlar karşısında pozitif bakış açını kaybetmek istemiyorsun. Söylemlerin ve eylemlerin birbirini destekliyor. Maddi konuda şu sıra kedini sakınabilirsin.

        İkizler: Olumlu düşüncelerin insanları çekimine sürüklüyor. İlişkisi olmayan bir İkizler burucuysan sana duygularını itiraf eden bir mesaj alabilirsin.

        Yengeç: Hayallerini gerçekleştirmek için kararalı davranabilirsin. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan değer verdiğin kişinin desteği seni olumlu yönde etkiliyor.

        Aslan: Duygularına hâkim olamıyorsun. Mantığını bugün arka plana atabilirsin. Evli bir Aslan burcuysan eşin için hazırladığın bir sürpriz kötü düşünceleri ortadan kaldırabilir.

            Başak: Aile ilişkilerinde ön plana çıkan sorunlarda aktif bir çözümleyici oluyorsun. Arkadaşlarının sürekli sorunlarını sana anlatmaları zihnini yorabilir.

            Terazi: Bugün yapacağın konuşmalar çevrendeki inşaları yakından ilgilendiriyor. Evli bir Terazi burcuysan eşinin alışılmışın dışında tavırları kafanda soru işaretleri oluşturabilir.

            Akrep: Sosyal etkinliklere ağrılık veriyorsun. Hijyenine oldukça fazla önem gösteriyorsun. Giyimine ve kişisel bakımına önem verebilirsin.

            Yay: Duygularının kafanı karıştırdığı günlerde karar vermekte güçlük çekebilirsin. İlişkisi olamayan bir Yay burcuysan sana duyguları olan bir kişiye vereceğin cevabı erteleyebilirsin.

                Oğlak: Rutini bozan olaylara karşı önlem alma ihtiyacı duyuyorsun. Seni kıskanan insanların işlerine taş koymasına artık sessiz kalmayabilirsin.

                Kova: Sağlığını ilgilendiren konulara ağırlık veriyorsun. Doktorun ile telefonda uzun bir konuşma yapabilirsin. Hayallerini fazlası ile önemsiyorsun.

                Balık: Duygularının ve düşüncelerinin aynı doğrultuda olması içini rahatlatıyor. Araştırmak, yeni şeyler öğrenmek için heveslisin.
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                Haberler Burçlar 28 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...