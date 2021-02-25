25 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Duygusal Yıpranma

Son zamanlarda sosyal medya kullanımında ve paylaşımlarında abartıya kaçan kişilerin kaygılarını Venüs'ün Balık burcuna olan geçişiyle daha iyi fark ederken. Hayatlarında sürekli bir yönlendirmeye ihtiyaç duyan kişiler kendilerini belli edecekler. Hassas kişiler duygusal yıpranma konusundan en çok nasibini alacak olanlardır diyor Venüs. Balık burcundaki serüveninde birçok duyguyu barındıracak olan Venüs, baskıya gelemeyen kişilerin ani öfke patlamalarını da işaret ediyor. Sakinliğini korumakta zorlananları ise her zamankinden daha keskin kararlar bekliyor.