25 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, bugünden itibaren Balık burcunda yer alırken estetik ve zarafet ön planda olacak. Dünyanın önde gelen kozmetik firmaları ürünlerinin doğallığı konusunda iddialı tavırlar takınırken, olan yine insanlığa olacak.
VENÜS BALIK BURCUNDA
Aşkın simgesi Venüs, hayal gücü ve derin düşünceleri ile nam salmış Balık burcuna 25 Şubat günü Saat 16:00'da geçecek! Balık burcunun ruhuna bürünecek olan Venüs, kalbimizi meşgul eden konuları bizlere bir kez daha hatırlatırken daha önce bakmadığımız detaylara daha dikkatli bakmamız konusunda da bizleri uyaracak.
"Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden"
Su burcunun uyum konusunda takıntılı olan burcunda konumlanacak olan Venüs, aşkın atmosferini tamamen değiştirirken, aşk hayatında sorunları olan kişiler öne çıkacaklar. Potansiyelini, duygularını ve verdiği değeri sorgulayan kişiler çoğalırken ilişkiler sınanacak, zor virajları vermeye çalışacak. Uzun zamandır evli olanlar kendilerini değişimin ortasında bulacaklar. Kısacası Venüs, aşkın temellerini değiştirenleri mercek altına alacak. İkili ilişikler konusunda tehlikeli sularda yüzen kişilere ise uyarıda bulunacak.