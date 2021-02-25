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    • 25.02.2021 08:46
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    25 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    25 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 25 Şubat 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Şubat 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Venüs balık burcunda duygusal yıpranmaya dikkat!

    Astrogündem: Venüs, bugünden itibaren Balık burcunda yer alırken estetik ve zarafet ön planda olacak. Dünyanın önde gelen kozmetik firmaları ürünlerinin doğallığı konusunda iddialı tavırlar takınırken, olan yine insanlığa olacak.

    VENÜS BALIK BURCUNDA

    Aşkın simgesi Venüs, hayal gücü ve derin düşünceleri ile nam salmış Balık burcuna 25 Şubat günü Saat 16:00'da geçecek! Balık burcunun ruhuna bürünecek olan Venüs, kalbimizi meşgul eden konuları bizlere bir kez daha hatırlatırken daha önce bakmadığımız detaylara daha dikkatli bakmamız konusunda da bizleri uyaracak.

    "Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden"

    Su burcunun uyum konusunda takıntılı olan burcunda konumlanacak olan Venüs, aşkın atmosferini tamamen değiştirirken, aşk hayatında sorunları olan kişiler öne çıkacaklar. Potansiyelini, duygularını ve verdiği değeri sorgulayan kişiler çoğalırken ilişkiler sınanacak, zor virajları vermeye çalışacak. Uzun zamandır evli olanlar kendilerini değişimin ortasında bulacaklar. Kısacası Venüs, aşkın temellerini değiştirenleri mercek altına alacak. İkili ilişikler konusunda tehlikeli sularda yüzen kişilere ise uyarıda bulunacak.

        Duygusal Yıpranma

        Son zamanlarda sosyal medya kullanımında ve paylaşımlarında abartıya kaçan kişilerin kaygılarını Venüs'ün Balık burcuna olan geçişiyle daha iyi fark ederken. Hayatlarında sürekli bir yönlendirmeye ihtiyaç duyan kişiler kendilerini belli edecekler. Hassas kişiler duygusal yıpranma konusundan en çok nasibini alacak olanlardır diyor Venüs. Balık burcundaki serüveninde birçok duyguyu barındıracak olan Venüs, baskıya gelemeyen kişilerin ani öfke patlamalarını da işaret ediyor. Sakinliğini korumakta zorlananları ise her zamankinden daha keskin kararlar bekliyor.

        "Venüs, Balık burcundayken içimizde daha önce yarım bıraktığımız duygular yeniden ortaya çıkabilir. Uzun zamandır konuşmadığımız fakat özlemini içimizde hissettiğimiz kişileri daha çok düşünebiliriz. Öyle ki seçimlerimizin ne gibi sonuçlara gebe olduğunuz göreceğiz Venüs'ün Balık seyrinde"

        Venüs Balık Burcundayken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

        Yanlış anlaşılmamak

        Riske girmemek.

        Aşırıya kaçmamak.

        Bunaltıcı ortamlardan uzaklaşmak.

        Aynı zamanda;

        Gizli yatırımlar

        İkinci telefonlar, ikinci mail adresleri, yedek banka hesapları.

        Kozmetik ve estetik harcamaları.

        Alım veya satım.

        İşyeri kurma, sermaye yatırma

        Gibi konulara Venüs, Balık burcundayken daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

        Koç: Tüm sorunlarını rafa kaldırım geleceğine odaklanmak istiyorsun. Yeni tanıştığın insanlar ile iletişiminde oldukça aktif davranıyorsun.

            Boğa: Titizliğin ve ayrıntılara olan düşkünlüğün artabilir. Evli ya da ilişkisi olan bir Boğa burcuysan karşı tarafın bazı özel günleri unutması gerginlik oluşturabilir.

            İkizler: Görüşmeyi ertelediği dostların ile uygun bir zamanda bir araya gelebilirsin. Onlardan öğreneceğin yeni gelişmeler geçmişini gündemine taşıyabilir.

            Yengeç: Şansının yaver gideceği bir gündesin. Karlılığını ve sabrını doğru yönlendirdiğin takdirde beklentilerin karşılanabilir.

                Aslan: Aklında tasarladığın yeni fikirlerin uygulanabilirliğini test edebilirsin. Aceleci davranmıyorsun. İlişkisi olmayan bir Aslan burcuysan bir süre daha yalnız yoluna devam etmek isteyebilirsin.

                Başak: İnsanların arasındaki samimiyeti anlamakta zorlanabilirsin. Geçmişte seni eleştiren insanların aynı hataların içinde bulunduğunu görmek seni şaşırtıyor.

                Terazi: İnatçılığın artabilir. Çevrendi insanlar ile bu konuda sorun yaşayabilirsin. Ödeme planlarını aynen uygulamaya koyuyor ve geçmişten gelen borçlarını kapatıyorsun.

                    Akrep: Harcamalarına dikkat etmen gerekiyor. Bu konuda ailen sana uyarılarda bulunabilir. İşi olmayan bir Akrep burcuysan sana ortak teklif eden kişiye olumlu yanıt verebilirsin.

                    Yay: Günün ile alakalı toparlayıcı kararlar alıyorsun. İlişkisi olmayan bir Yay burcuysan duygularından emin olamadığın kişiye karşı nasıl davranacağını bilemeyebilirsin.

                    Oğlak: Beklemedik haberler kapını çalabilir. İlişkisi uzun süre evvel bitmiş bir Oğlak burcuysan eski sevgilin seninle irtibata geçebilir.

                        Kova: İkilemde kaldığın konularda karar vermekte güçlük çekebilirsin. Ailen sana doğru yolu gösteriyor. Zihnin rahatladığını hissediyorsun.

                        Balık: İş alanını genişletmek istiyorsun. Bu nedenle alman gereken bazı eğitimler olduğunu fark edebilirsin.
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                        Haberler Burçlar 25 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...