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    • 24.02.2021 08:39
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    24 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    24 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 24 Şubat 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Şubat 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İdeallerinize uygun hareket edin! 24 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Mars – Plüton 120'liği, iletişimde nereden nerelere geldiğimizi görmemizi sağlayacak. Kavga etmeden iletişim kuramayan liderlere şahit olacağız.

    Dünyada eş zamanlı bir şekilde sosyal medya uygulamalarının içinden çıkmayan çocukları, yine sosyal medya mecraları "koruyormuş" tavrı sergilemek için yeni kararlarını açıklayacak.

    KOÇ: İDEALLERİNİZ çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil.
    Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz.
    Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Sert çizgiler koyuyorsunuz.



    BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz.
    Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz.


        İKİZLER: YARATICILIĞINIZIN size sağlayacağı avantajlarla, yeni bir düzen içindesiniz.
        İddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.



        YENGEÇ: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız.
        Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı problemler artabilir.



        ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz.
        Kendinize fırsat yaratmalısınız. Yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz.



            BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.
            Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Bugün baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

            TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. İstediğiniz her türlü şartı kabul ettireceksiniz.



            AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.



                YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz. Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir.



                OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların olduğu bu günde, girişimci yapınız ön plana çıkacak.



                KOVA: DOĞRULARINIZDAN taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.
                İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.



                    BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Aktiviteleri ayrıntılı planlayın.
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                    Haberler Burçlar 24 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...