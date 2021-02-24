24 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Plüton 120'liği, iletişimde nereden nerelere geldiğimizi görmemizi sağlayacak. Kavga etmeden iletişim kuramayan liderlere şahit olacağız.
Dünyada eş zamanlı bir şekilde sosyal medya uygulamalarının içinden çıkmayan çocukları, yine sosyal medya mecraları "koruyormuş" tavrı sergilemek için yeni kararlarını açıklayacak.
KOÇ: İDEALLERİNİZ çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil.
Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz.
Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Sert çizgiler koyuyorsunuz.
BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz.
Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz.