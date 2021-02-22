22 Şubat 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...





ALGIDAKİ GÜZELLİK

Özellikle biz kadınlar bir türlü doymayan güzellik arsızı haline gelmişken, aslında bilmeden çevremize iş sahası açıyoruz.

Bizi mutlu etmek isteyen bir dolu hizmet kuruluşu, çevremizde pervane dönüyor. Belki de bilerek veya bilmeden sağladığımız fayda birçok insanın geçim kaynağı oluyor. Arz ve talebin en iyi şekilde hizmet verdiği bir alan güzellik. Peki güzellik deyince neyi algılıyor veya anlıyoruz? Güzel olmak önemli midir? Güzellik dış görünüşün beğenilere uygun olması mı demektir? Evrensel bir güzel var mıdır? Hepimiz farklı zevklere, farklı düşüncelere, farklı kişiliklere sahibiz. Bu nedenle tercihlerimiz değişiktir. Bir konu hakkında zıt şeyleri savunabiliyoruz.



Peki, güzellik anlayışımız ne durumdadır? Ortak bir güzelde karar kılabilir miyiz? Yoksa düşüncelerimiz gibi, güzellik ölçütümüz de değişir mi?