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    22 Şubat 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    22 Şubat 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 22 Şubat 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Şubat 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Aşkta fevri olmayın! 22 Şubat 2021 burç yorumları

    Yaşamın ağır kıskaçları içinde kendimizi mutlu etmenin yollarını aramaya devam edelim bakalım. Sonuca ne kadar yaklaşabiliriz. Tatmin olmayan biyolojik yapımıza söz geçirmek ne mümkün. Güzelliğin ölçüsü ve sınırlarını kim tayin ediyor?
    Estetikçiler mi ? Modacılar mı?
    Her iki sektörde insanoğlunun zaafları üzerine kurdukları imparatorluklarında keyiflerini sürerken, ruhsal ve bedensel sağlığımıza verdikleri hizmetleri tabii ki yadsıyamayız. Sonuç ne olursa olsun "İyi ki varlar" diyebileceğimiz bir hoşnut yarattıkları için kendilerine teşekkür borçlu olduğumuzu da unutmayalım...



    ALGIDAKİ GÜZELLİK
    Özellikle biz kadınlar bir türlü doymayan güzellik arsızı haline gelmişken, aslında bilmeden çevremize iş sahası açıyoruz.
    Bizi mutlu etmek isteyen bir dolu hizmet kuruluşu, çevremizde pervane dönüyor. Belki de bilerek veya bilmeden sağladığımız fayda birçok insanın geçim kaynağı oluyor. Arz ve talebin en iyi şekilde hizmet verdiği bir alan güzellik. Peki güzellik deyince neyi algılıyor veya anlıyoruz? Güzel olmak önemli midir? Güzellik dış görünüşün beğenilere uygun olması mı demektir? Evrensel bir güzel var mıdır? Hepimiz farklı zevklere, farklı düşüncelere, farklı kişiliklere sahibiz. Bu nedenle tercihlerimiz değişiktir. Bir konu hakkında zıt şeyleri savunabiliyoruz.


    Peki, güzellik anlayışımız ne durumdadır? Ortak bir güzelde karar kılabilir miyiz? Yoksa düşüncelerimiz gibi, güzellik ölçütümüz de değişir mi?



    DOĞAL BİR IŞILTI
    İnsan keşfettiği güzelliğe ait parçacıkları, ahenkli bir bütün içerisinde birleştirerek, kendi kafasında var olan kavramını oluştururken, bunun da peşinde koşar, hep onu ararmış.
    Geçmişin felsefecileri ve güzellik kavramı üzerinde eserler yaratan sanatçılar arasında da karmaşalar yaşanmış. İşin aslına bakarsak yıllardır herkesin kendine özgü bir hayali vardır.
    Güzel olmak için abartıya gerek yok. Güzellik armonidir, ahenktir.
    Güzel olan kalabalık içinde anında fark edilen ve sonrasında da hafızalardan kolay kolay silinmeyen, hep hatırlanandır.
    Güzellik; saf, masum doğal bir ışıltıdır. Rahat bir ortamda kendini, güven duygusu ve zarafet olarak gösterir. Eksik yanların için isyan etmeden, doğuştan sana verilen her şeye şükretmek, hayata tutkuyla bağlı olmaktır; anı yaşama becerisidir.
    Sakinliktir; sıcaklık, güç, bilinç, merhamet, saygı ve bilgeliktir.
    Güzellik belleğimizde, duyularımızda, sezgilerimizde saklıdır.
    Ortaya çıkması için tanımlama araçlarının hangisinde yeterliysek onu kullanmamız gerekir.



        GÖNÜL KİMİ SEVERSE
        Bizim atalarımızın gözünü seveyim gönül kimi severse güzel odur derken en anlamlı bir kavramı ortaya çıkarmış. Aşkın gözü kör diyerek peşlerinde koştukları Leylaların, Aslıların, Şirinlerin bir güzellik harikası olduklarını zannetmiyoruz.
        Üstelik şimdiki estetik anlayışımıza göre, oldukça farklı olan bu aşk tanrıçalarının sevdiklerinin gönüllerinde güzelmişler ki, mitolojik kadın kahramanlar halinde hala aşka en iyi örnek gösterilebiliyorlar. Evet "Biz böyle de güzeliz" diyerek kalbimizdeki kişinin gönlünde taht kuralım. Küçük alıntılarla da konumuzu kapatalım.

        İnsan gözdür, öte yanı deriden, etten başka bir şey değil. Gözü, neyi görürse değeri o kadardır insanın.

        Mevlana

        KOÇ
        21 Mart - 19 Nisan
        Aşk konusunda sadakatinizi kanıtlamanızı gerektiren bir dönemden geçebilirsiniz. ikili ilişkilerde güven ön planda olmalı.

        BOĞA
        20 Nisan - 20 Mayıs
        İş hayatınıza odaklanırsanız oldukça başarılı olacağınız bir dönemdesiniz. Kariyer konusunda atacağınız her adımda şans da sizden yana olabilir.


            İKİZLER
            21 Mayıs - 21 Haziran
            Aile hayatınızı önemsemeniz gereken bir gündesiniz. Özellikle ev içerisinde ifade problemleri ve iniş çıkışlar söz konusu olabilir.

            YENGEÇ
            22 Haziran - 22 Temmuz
            Size tanıdık gelmeyen duygular yaşayabilirsiniz. Değişime açık olmayan yapınızı zorlayacak deneyimler yaşayabilirsiniz.


            ASLAN
            23 Temmuz - 22 Ağustos
            Yer yer yaşayacağınız yoğunluk bunaltıcı olsa da emeklerinizin karşılığını görüyor olmak moralinizi oldukça düzeltecek ayrıca maddi refah da verecek.


                BAŞAK
                23 Ağustos - 22 Eylül
                İş ortamında söylediklerinize ve yaptıklarınıza dikkat etmelisiniz. Borcunuz yok ise kenara bir miktar para koyabilir ve rahat geçim sağlayabilirsiniz.


                TERAZİ
                23 Eylül - 22 Ekim
                Maddiyatınızla alakalı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Maddi gelir giderlerinizi iyi analiz etmek sizler için iyi olacak.


                AKREP
                23 Ekim - 21 Kasım
                Sakin kalmayı kendinize telkin etmeyi hep hatırlayın. Duygusal konularda mutlu olabilmek için empati kurmayı da ihmal etmeyin.


                    YAY
                    22 Kasım - 21 Aralık
                    Dönüm noktaları yaşayabileceğiniz bugünlerde cesaretli olmanız gerekmekte. Ayrıca mantık ve duygularınızı dengeli götürmeniz de yine iyi gelecektir.


                    OĞLAK
                    22 Aralık - 19 Ocak
                    İlişki konusunda anlık yaşadığınız ve hayatınızı değiştirecek konuların tartışmasını ilerleyen günlere bıraktığınız taktirde mutlu ve huzurlu olabileceksiniz.


                    KOVA
                    20 Ocak - 18 Şubat
                    Alım-satım gibi konular için uygun bir gün değil. Paranızı harcamaktan kaçınmalı ayrıca kariyer konularında da ciddi aksiyonlar almamalısınız.
                        Haberler Burçlar 22 Şubat 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...