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    • 21.02.2021 08:42
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    21 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    21 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Şubat 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Şubat 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kendine vakit ayır! 21 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Mars – Plüton 120'liği başlıyor. Müzik yapımcılarını ve prodüktörleri merkezine alabilir. Dünyada eş zamanlı bir şekilde telif hakları konusu gündem olurken, bu konuda hukuksal davaları olan ünlüler dikkat çekecek.

    Ayrıca birçok dizinin eş zamanlı bir şekilde "final"e kavuştuğuna şahit olacağız.

    21 Mart - 20 Nisan

    Koç

    Unutulan faturalar ve ödemelerini ertelemek durumunda kalıyorsun. Arkadaş seçimi konusunda verdiğin kararların faydasını görüyorsun.

    21 Nisan - 21 Mayıs

    Boğa

    Bugün kendini uzun zamandır hissetmediğin kadar mutlu hissedeceğin gelişmeler yaşayabilirsin. Özel birinden mesaj alabilirsin.

        22 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        Kendini sınamaktan yorulmuyorsun. Yeni öğrendiğin konu her neyse, ne durumda olduğunu da bilmek istiyorsun.

        22 Haziran - 23 Temmuz

        Yengeç

        Ertelediğin işleri artık iyice askıya aldığını fark ediyorsun. Hafta sonunda kendine bir çalışma planı oluşturabilirsin.

        24 Temmuz - 21 Ağustos

        Aslan

        Sosyal ilişkilerinde duygusallığın ön plana çıkabilir. Bazı düşüncelerin seni geçmişe kadar götürecek gelişmeler yaşanabilir.

            22 Ağustos - 23 Eylül

            Başak

            Güvenliğini her anlamda artırmak istiyorsun. Sağlık ve maddi konularda kendini daha fazla sakınabilirsin.

            24 Eylül - 23 Ekim

            Terazi

            Fikirleri kontrol edemeyebilirsin. Oldukça üretken bir insansın. Eklem ağrıların artabilir. Kendini güvene almalısın.

            24 Ekim - 23 Kasım

            Akrep

            Hakim olmakta zorlandığına şahit olduğun konuların üzerine giderek araştırmacı yönünü kullanabilirsin.

                24 Kasım - 22 Aralık

                Yay

                İnce detaylar ile oldukça fazla vakit kaybettiğini fark etmelisin. Bugünlerde kendini çok fazla disipline etmen ruhunu daraltabilir.

                23 Aralık - 20 Ocak

                Oğlak

                Bu hafta sonunu iyi değerlendirmek istiyorsun. Kişisel gelişim kitapları ile bolca vakit geçirmeyi tercih edebilirsin.

                21 Ocak - 19 Şubat

                Kova

                Eğitim gören bir Kova burcuysan geleceğin ile alakalı detaylı planlamalar yapabilirsin. Eğitimci arkadaşlarını dinleyebilirsin.

                20 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Hayal kurmayı seviyorsun. Fakat hayallerini gerçeklerle temellendirmeyi elden bırakmıyorsun.
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                Haberler Burçlar 21 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...