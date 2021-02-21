21 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Plüton 120'liği başlıyor. Müzik yapımcılarını ve prodüktörleri merkezine alabilir. Dünyada eş zamanlı bir şekilde telif hakları konusu gündem olurken, bu konuda hukuksal davaları olan ünlüler dikkat çekecek.
Ayrıca birçok dizinin eş zamanlı bir şekilde "final"e kavuştuğuna şahit olacağız.
21 Mart - 20 Nisan
Koç
Unutulan faturalar ve ödemelerini ertelemek durumunda kalıyorsun. Arkadaş seçimi konusunda verdiğin kararların faydasını görüyorsun.
21 Nisan - 21 Mayıs
Boğa
Bugün kendini uzun zamandır hissetmediğin kadar mutlu hissedeceğin gelişmeler yaşayabilirsin. Özel birinden mesaj alabilirsin.