21 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Plüton 120'liği başlıyor. Müzik yapımcılarını ve prodüktörleri merkezine alabilir. Dünyada eş zamanlı bir şekilde telif hakları konusu gündem olurken, bu konuda hukuksal davaları olan ünlüler dikkat çekecek.

Ayrıca birçok dizinin eş zamanlı bir şekilde "final"e kavuştuğuna şahit olacağız.