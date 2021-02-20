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    • 20.02.2021 09:31
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    20 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    20 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 20 Şubat 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kaş yaparken göz çıkarmayın 20 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Ay İkizler burcunda. Araştırmacı ruhumuz her zamankinden daha fazla ön planda. İlişkilerinde gizli çekmeceleri olanlar için tehlike çanları çalıyor. Kaş yaparken göz çıkarmayın.

    KOÇ: Aynı sektörü paylaştığın insanlar ile daha çok fikir alışverişinde bulunabilirsin. Girdiğin her ortamda fikirlerin ve tavsiyelerin değer görüyor. Hayatınızdaki endişelendiğiniz konuları ya da üzüldüğünüz durumları bile bir kenara bırakarak ara verebilirsiniz.

    BOĞA: Uzun zamandır yapmaya cesaret edemediğin bir hobini hayata geçirebilirsin. Üretkenliğini ve yeteneklerini konuşturuyorsun. Bugünlerde duygusal ikilemlerde kalarak çevrenizdekileri bile şaşırtabilirsiniz. Bitmemiş duygusal meseleleriniz ise size ağırlık enerjisi verebilir.

        İKİZLER: Vefalı olman insanlar ile arandaki iletişimde belirleyici oluyor. Kendini yetenekli olduğun alanlarda daha da geliştirmek istiyorsun. Aşk hayatınızla ilgili verdiğiniz kararlara sadık kaldığınız taktirde olaylar istediğiniz düzlemde ilerleyecektir. Kendinize zaman boşlukları yaratmaya çalışın.

        YENGEÇ: Önceliklerin arasına seni mutlu eden aktiviteleri koyuyorsun. Gündelik planlarının aksamamasından hoşnutsun. Herkesin işine koşmaktan kendinizle ilgilenecek yeterli zamanı bulamamanız enerjinizin gün ortasında tükenmesine sebep verebilir.

        ASLAN: Arkadaşlarınla sorunlarını çözmek istiyorsun. Sorumlu olduğun konuları aksatmamaya özen göstermen işlerin tıkırında olmasını sağlıyor. Doğa yürüyüşleri size bir canlılık katabiliyor bu sebepten sosyallik sizin enerjinizde var. İçinizdeki hareketi görüp onunla buluşabildiğiniz taktirde hayat çok güzelleşecek.

            BAŞAK: Bugün önüne çıkan her konunun kendi lehine sonuçlanmasını isteyebilirsin. İnatçı tavrın çevrendeki insanlar ile gerilmene neden olabilir. Bugünlerde kendinizi biraz daha dingin ve ağırlaşmış hissedebilirsiniz. Bu durum ise kendinizi bazı meselelerden soyutlamanıza sebep olabilir.

            TERAZİ: Finansal anlamda yeni bir birikim oluşturmak isteyebilirsin. İlişkisi olmayan bir Terazi burcuysan güzel gelişmeler yaşanabilir. Kusurlarınızı fark etmek ve onları düzenlemeye yoğunlaşmak içsel yolculuğunuzda da size tam ve tüm düzeyde anlamlı bir perspektif kazandıracaktır.

            AKREP: Beklemediğin kişilerden telefon alabilirsin. Uzun zamandır onlarla konuşmamış olmanın verdiği birikim bir anda gidiyor. Zamanınızın çoğunu aşk hayatınızı düzenlemeye ve harcasanız da yine de irade eksikliği kısa sürede başa dönmenize sebebiyet verebiliyor.

                YAY: Uzun zamandır karar vermekte güçlük çektiğin maddi konularda belli bir yol çizebilirsin. Hayata karşı tavrını değiştirmeye başlıyorsun. Farklı düşünce biçimleri evrenin doğal bir parçası olduğu için daha derinden bakarak sevginizi göstermeniz daha yerinde olacaktır.

                OĞLAK: Bugün ruhsal halini kontrol etmekte güçlük çekebilirsin. Ani çıkışlar yapmamaya özen göstermelisin. Bugünlerde çevrenizdekilere söz geçirmeniz gerektiğini hissedebilir, hararetli tartışmalara girebilirsiniz. kalp kırmadan sorunları halletmelisiniz.

                KOVA: Karşılaştığın kişiler ya da bulunduğun ortam sana çok fazla şey kattı. Bu kazanımlarını kullanacağın anları gün içinde yaşayabilirsin. Öz eleştiri dahilinde kalmak size son derece iyi gelecektir. Çevrenizdeki bireylerin sağlık sorunları sizi efektif olarak etkileyebilir.

                    BALIK: Gündelik iletişimini doğru değerlendirmek istiyorsun. Aranda kopukluk olan aile bireyleri ile daha da aktif konuşabilirsin. Sosyal yaşamınıza ağırlık vermeniz içsel dengenizle buluşmanızı bir nebze olsun kolaylaştırıyor. Kendinizi ifade edin, fazlası değil.
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                    Haberler Burçlar 20 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...