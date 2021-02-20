20 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Ay İkizler burcunda. Araştırmacı ruhumuz her zamankinden daha fazla ön planda. İlişkilerinde gizli çekmeceleri olanlar için tehlike çanları çalıyor. Kaş yaparken göz çıkarmayın.
KOÇ: Aynı sektörü paylaştığın insanlar ile daha çok fikir alışverişinde bulunabilirsin. Girdiğin her ortamda fikirlerin ve tavsiyelerin değer görüyor. Hayatınızdaki endişelendiğiniz konuları ya da üzüldüğünüz durumları bile bir kenara bırakarak ara verebilirsiniz.
BOĞA: Uzun zamandır yapmaya cesaret edemediğin bir hobini hayata geçirebilirsin. Üretkenliğini ve yeteneklerini konuşturuyorsun. Bugünlerde duygusal ikilemlerde kalarak çevrenizdekileri bile şaşırtabilirsiniz. Bitmemiş duygusal meseleleriniz ise size ağırlık enerjisi verebilir.