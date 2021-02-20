20 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

KOÇ: Aynı sektörü paylaştığın insanlar ile daha çok fikir alışverişinde bulunabilirsin. Girdiğin her ortamda fikirlerin ve tavsiyelerin değer görüyor. Hayatınızdaki endişelendiğiniz konuları ya da üzüldüğünüz durumları bile bir kenara bırakarak ara verebilirsiniz.