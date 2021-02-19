19 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Ay-Plüton 120'liği paranın dengesini değiştirebilecek isimlere vurgu yapabilir.
Dünyada eş zamanlı bir şekilde bankalar konuşulurken Temmuz 1944'te Jüpiter – Aslan döngüsünde kurulan Dünya Bankası, farklı ülkeler ile yapacağı anlaşmalar ile 2021'in para piyasalarını hızlandırabilir.
21 Mart - 20 Nisan
Koç
Hiç olmadık düşüncelerin aklına gelmesi felaket senaryoları kurmana neden olabilir. Arkadaşlarınla arandaki güvensizliği kaldırmak istiyorsun.
21 Nisan - 21 Mayıs
Boğa
Korkularını dizginlemeyi başarıyorsun. Kendine daha çok vakit ayırmanın verdiği huzura vakıf olmak sana iyi geliyor.