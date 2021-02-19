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    • 19.02.2021 08:55
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    19 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    19 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 19 Şubat 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Şubat 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kendine zaman ayır! 19 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Ay-Plüton 120'liği paranın dengesini değiştirebilecek isimlere vurgu yapabilir.

    Dünyada eş zamanlı bir şekilde bankalar konuşulurken Temmuz 1944'te Jüpiter – Aslan döngüsünde kurulan Dünya Bankası, farklı ülkeler ile yapacağı anlaşmalar ile 2021'in para piyasalarını hızlandırabilir.

    21 Mart - 20 Nisan

    Koç

    Hiç olmadık düşüncelerin aklına gelmesi felaket senaryoları kurmana neden olabilir. Arkadaşlarınla arandaki güvensizliği kaldırmak istiyorsun.

    21 Nisan - 21 Mayıs

    Boğa

    Korkularını dizginlemeyi başarıyorsun. Kendine daha çok vakit ayırmanın verdiği huzura vakıf olmak sana iyi geliyor.

        22 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        Yeni başlangıçlara doğru hareket etmek istiyorsun. Bugün sizden saklanan sırlar konusunda tahminlerin kuvvetlenebilir.

        22 Haziran - 23 Temmuz

        Yengeç

        Kendine güveniyorsun. Çevrende gelişen olayları istediğin doğrultuda yönlendirebilirsin. Arkadaşların zekandan çok hoşnut.

        24 Temmuz - 21 Ağustos

        Aslan

        Bencillere tahammülünün azaldığını hissedebilirsin. Çevrende bulunan insanların artık sadece bir kısmını ciddiye alıyorsun.

            22 Ağustos - 23 Eylül

            Başak

            Yakın çevrenle ilişkilerin aktifleşebilir. Sosyal aktivitelerine daha motive ve konsantre oluyorsun. Dostların bu duruma sevinebilir.

            24 Eylül - 23 Ekim

            Terazi

            Yakın bir dostun ile aranda olup bitenleri yeni yeni anlamlandırırken, onun ilişkisi hakkında ilginç gelişmeler öğrenebilirsin.

            24 Ekim - 23 Kasım

            Akrep

            Kendini üretken hissediyorsun. Özellikle iletişim araçlarında yaşadığın yoğunluk çözümleyici etkin ile hafifliyor.

                24 Kasım - 22 Aralık

                Yay

                Katıldığın sosyal yardımlaşma derneklerinde daha çok aktif olmak isteyebilirsin. Harcamalarına dikkat etmelisin.

                23 Aralık - 20 Ocak

                Oğlak

                Pratik zekan olayları kavrayabilmen açısından etkili. Tercihlerin çevrendeki insanlar tarafından da beğeniyle karşılanıyor.

                21 Ocak - 19 Şubat

                Kova

                Kendine ayırdığın zaman dilimini artırman gerek. Yaptığın fedakarlıkları ve iyilikleri bugün bol bol gözden geçirebilirsin.
                    Haberler Burçlar 19 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...