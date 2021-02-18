18 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş bir ay boyunca Balık burcunda olacak! Bu da demektir ki Deniz lojistiğinde bir çığır açılacak. Aynı zamanda otomotiv sektöründeki değişimleri daha çok konuşacağımız günlerdeyiz.
Dünya genelinde otomobil satışından çok yedek parça satışlarındaki ticari kar marjları konuşulabilir.
21 Mart - 20 Nisan
Koç
Yaptığın iyiliklerin karşılığını almak seni sıkıntılı süreçlerden kurtarabilir. Arkadaşların ile arandaki problemlerde içgüdüsel davranıyor olabilirsin.
21 Nisan - 21 Mayıs
Boğa
Duygusal olarak önemsenmek istiyorsun. İş hayatında istediğin sonuçları elde etmek için daha hırslı davranabilirsin.