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    • 18.02.2021 09:23
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    18 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    18 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 18 Şubat 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Şubat 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Önemsenmek istiyorsun! 18 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Güneş bir ay boyunca Balık burcunda olacak! Bu da demektir ki Deniz lojistiğinde bir çığır açılacak. Aynı zamanda otomotiv sektöründeki değişimleri daha çok konuşacağımız günlerdeyiz.

    Dünya genelinde otomobil satışından çok yedek parça satışlarındaki ticari kar marjları konuşulabilir.

    21 Mart - 20 Nisan

    Koç

    Yaptığın iyiliklerin karşılığını almak seni sıkıntılı süreçlerden kurtarabilir. Arkadaşların ile arandaki problemlerde içgüdüsel davranıyor olabilirsin.

    21 Nisan - 21 Mayıs

    Boğa

    Duygusal olarak önemsenmek istiyorsun. İş hayatında istediğin sonuçları elde etmek için daha hırslı davranabilirsin.

        22 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        Yeniliklere açık tavrın seni adım adım ileriye taşıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan karşı tarafın ailesi ile tanışmak istiyorsun.

        22 Haziran - 23 Temmuz

        Yengeç

        Ertelediğin işlerini tamamlamak istiyorsun. Bunun için yakın çevrenden alacağın yardımın olumlu yansımalarını görüyorsun.

        24 Temmuz - 21 Ağustos

        Aslan

        Çevrende gürültüyü tercih etmiyor olabilirsin. Yalnız yaşayan bir Aslan burcuysan eğitimin konusunda araştırmalara yoğunlaşabilirsin.

            22 Ağustos - 23 Eylül

            Başak

            Farklı düşüncelere olan bakış açını esnetiyorsun. Teknolojik ürünlerin ile birtakım teknik sorunlar yaşayabilirsin.

            24 Eylül - 23 Ekim

            Terazi

            Çalışma hayatında yaşadığın bazı durumlar sınırlarını zorlayabilir. Merakların konusunda kendini aşabilirsin.

            24 Ekim - 23 Kasım

            Akrep

            Oldukça hareketli bir gün seni bekliyor. Aynı anda birçok işle uğraşmak durumunda olabilirsin.

                24 Kasım - 22 Aralık

                Yay

                Bugün hızlı ve pratik düşünüyorsun. Sorumluluklarını erteleyen insanlara karşı uyarılarda bulunabilirsin. Kendi işini kurmak istiyorsun.

                23 Aralık - 20 Ocak

                Oğlak

                Araştırmacı yönün kuvvetleniyor. Akademik çalışmalar yapan biriysen kendini daha verimli hissedebilirsin.

                21 Ocak - 19 Şubat

                Kova

                Moralini bozan insanlardan uzak durabilirsin. Doğal görünümüne önem veriyorsun. Kişisel bakımın bugünlerde ön planda.
                    Haberler Burçlar 18 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...