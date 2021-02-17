Astro gündem: Ay toprak burcunda. Değişiklik yapmak için uygun bir gün değil. Hayatlarında net olan kişiler günün en az yıprananı olacaklar. 'Acaba'lar çoğalırken keskin kararlar alanlar, açıklamalarını sosyal medyadan ya da WhatsApp gruplarından yapacaklar.
KOÇ: Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranış şekillerinden farklı anlamlar çıkarmanız mümkün. Kendin ile çelişmemeye özen gösteriyorsun. Kararlarının sorgulanmaması açısından kusursuz davranmak için kendini sıkabilirsin. İnsan ilişkilerinizi iyi tutmak için ekstra çaba harcayacağınız bugünlerde dostlarınız ve çevrenizden de destek görebilirsiniz.
BOĞA: Bugün kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için takdir alıyorsunuz. Siz her zaman aşılması gereken en zor olan hedefleri seçiyorsunuz. Uzun zamandır kariyerinde kendini ifade edebileceğin bir alan arıyorsan alacağın destek sayesinde isteklerini karşılayabilirsin. Son zamanlarda hayatın koşturmacasına yetemediğinizi hissedeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Bugün zincirlerinizi kıracağınız en uygun gün.