



KOVA: Bugün, duygularınız sizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için kendi tarzınızı çevrenize yansıtmak isteyeceksiniz. Gücünüzü ortaya koymalısınız. Sana yeni bilgiler ve yollar öğreten insanlar ile karşılaşabilirsin. Yakın bir dostunun ilişkinde yaşadığı problemlere şaşırıyorsun. İşinizde hiç hakkı olmayan kişilerin mobing gibi etkilerine maruz kalabilirsiniz. Herkesle iyi geçinmek zorunda değilsiniz.