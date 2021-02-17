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    • 17.02.2021 09:21
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    17 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    17 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Şubat 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Değişiklik için uygun bir gün değil 17 Şubat 2021 burçlar

    Astro gündem: Ay toprak burcunda. Değişiklik yapmak için uygun bir gün değil. Hayatlarında net olan kişiler günün en az yıprananı olacaklar. 'Acaba'lar çoğalırken keskin kararlar alanlar, açıklamalarını sosyal medyadan ya da WhatsApp gruplarından yapacaklar.

    KOÇ: Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranış şekillerinden farklı anlamlar çıkarmanız mümkün. Kendin ile çelişmemeye özen gösteriyorsun. Kararlarının sorgulanmaması açısından kusursuz davranmak için kendini sıkabilirsin. İnsan ilişkilerinizi iyi tutmak için ekstra çaba harcayacağınız bugünlerde dostlarınız ve çevrenizden de destek görebilirsiniz.



    BOĞA: Bugün kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için takdir alıyorsunuz. Siz her zaman aşılması gereken en zor olan hedefleri seçiyorsunuz. Uzun zamandır kariyerinde kendini ifade edebileceğin bir alan arıyorsan alacağın destek sayesinde isteklerini karşılayabilirsin. Son zamanlarda hayatın koşturmacasına yetemediğinizi hissedeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Bugün zincirlerinizi kıracağınız en uygun gün.



        İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Bugün tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz. Şu sıralar gecikme problemi yaşayabilirsin. Arkadaşların sana güvenme konusunda sorunlar yaşıyor olabilir. Bugünlerde ilham ve kaynak ile bağlantıda olacağınız gününüz sizi yeni ve daha cesaretli kararlar almaya da teşvik edebilir.



        YENGEÇ: İçsel disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakin bir şekilde izlemeyi yeğleyeceksiniz. Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir. İş arayışında olan bir Yengeç burcuysan birden fazla iş görüşmesi gerçekleştirebilirsin. Değişim için kendinizi hazır hissediyorsun. Fikirlerinizi ve sizi bastırmak isteyen kişilere karşı sakinliğinizi koruyarak müdahale etmelisiniz. Bu açıdan bakınca kendinizi iyi hissedebilirsiniz



        ASLAN: Duygularınızı açıklama konusunda cesur davranıyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel şekilde çalışıyor. Bugün yeteneklerine oldukça fazla güveniyorsun. Ekip çalışmalarından çok bireysel çalışmalarda daha verimli oluyorsun. Akşam saatleriniz dostlarınızın ziyareti ve keyifli bir yemekle güzel bir anıya dönüşebilir. Bir süredir keyifli bir iletişim ve sohbete ihtiyacınız var.



            BAŞAK: Çalıştığınız kişilerin fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Bugün onlarla ortak proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışıyor olmanız takdir görüyor. Karşına çıkan her sorun istediğin doğrultuda sonuçlanmayabilir. Çevrendeki herkesin sana muhalif olması aklını karıştırabilir. Bugün sizler açısından küslükleri ve kırgınlıkları bitirmek için oldukça uygun. Nezaket içinde bunu hatırlamanız yeterli olacaktır.



            TERAZİ: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile inatçı ve pratik davranışlarınız sayesindei istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı öğrenmelisiniz. Planlamasını yaptığın kendi işini kurma fikri için ciddi adımlar atabilirsin. Sevildiğini hissetmek içini kıpır kıpır yapıyor. Kendinizi iş konuları ile alakalı olarak stresli hissedebilirsiniz. İyilik yaptığınız kişilerin tavırlarının değişkin olması kendinize güvenmeyi öğretecektir.



            AKREP: Yakın ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz. Bugün aldığın telefon bilgi edinmeni sağlayabilir. Evliysen ailenin bir arada olacağı akşam yemeği düzenlemek istiyorsun. Bilinçli bir çaba göstermeksizin bugün aklınıza gelen fikirler gününüzü kurtarabilir. İç sesiniz hayat yolculuğunuzda sizi hep doğru yere ulaştırır



                YAY: Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınızın sizden beklediği bir takım destekleri vermek isteyebilirsiniz. Karar almakta zorluk çektiğin konularda hızlı hareket ediyorsun. Çevrendeki insanlara karşı tavırlarında belirli değişiklikler yapabilirsin. Bazı girişimlerinizin beklediğiniz sonucu getirmemesi üzerinizde baskı yaratabilir, yine de denemek için her zaman şansınız olduğunu unutmayın.



                OĞLAK: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Bugün duygusal çıkışlarını kontrol etmekte zorluk çekebilirsin. Bu sebeple önemli ve radikal kararlar almaktan kaçınabilirsin. İş ve aşk konularını birbirine karıştırıp biraz etikten çıkabilirsiniz. Bu yüzden düşünmek için her zamankinden çok zaman ayırmak size iyi gelecektir.



                KOVA: Bugün, duygularınız sizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için kendi tarzınızı çevrenize yansıtmak isteyeceksiniz. Gücünüzü ortaya koymalısınız. Sana yeni bilgiler ve yollar öğreten insanlar ile karşılaşabilirsin. Yakın bir dostunun ilişkinde yaşadığı problemlere şaşırıyorsun. İşinizde hiç hakkı olmayan kişilerin mobing gibi etkilerine maruz kalabilirsiniz. Herkesle iyi geçinmek zorunda değilsiniz.



                    BALIK: Sevdiklerinize destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecek. Güven duygularının önemli aşamalara neden olmasıyla, bir çok paylaşımlarınız söz konusu olacak. Gündelik işlerindeki iletişim kopukluklarını telafi etmek istiyorsun. Çevrene karşı daha alttan alan biri olabilirsin. Bugünlerde işteki stresinizi aile ilişkilerine ve aile ilişkilerini de işe yansıtıp dengeyi sağlayamamanız büyük muhtemeldir.
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                    Haberler Burçlar 17 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...