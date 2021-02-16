Astrogündem: Satürn – Uranüs karesi, adliyelerin tozlu arşivlerinde bekleyen gizemli bir takım hukuksal süreçleri yeniden gündeme taşıyabilir. Birçok denizde artan korsanlar dünyanın yeni derdi haline gelebilir.
GÜNEŞ BALIK BURCUNDAYKEN NELER OLUYOR?
KOÇ: İLİŞKİLERİNİZDEKİ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.
BOĞA: KURACAĞINIZ sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve size faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.