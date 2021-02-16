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    • 16.02.2021 09:16
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    16 Şubat 2021 Salı , , İkizler, , Aslan, , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    16 Şubat 2021 Salı , , İkizler, , Aslan, , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 16 Şubat 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Şubat 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sabrın sınandığı günler bitiyor! 16 Şubat 2021 burçlar

    Astrogündem: Satürn – Uranüs karesi, adliyelerin tozlu arşivlerinde bekleyen gizemli bir takım hukuksal süreçleri yeniden gündeme taşıyabilir. Birçok denizde artan korsanlar dünyanın yeni derdi haline gelebilir.

    GÜNEŞ BALIK BURCUNDAYKEN NELER OLUYOR?

    KOÇ: İLİŞKİLERİNİZDEKİ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.

    BOĞA: KURACAĞINIZ sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve size faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.



        İKİZLER: ZEVKLERİNİZ için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.
        Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.



        YENGEÇ: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz.
        Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.



        ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.
        Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.



            BAŞAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız.
            Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.


            TERAZİ: HIZLI düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.



            AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.
            Yeni fikirlere açıksınız.



                YAY: GENİŞ seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız.
                Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.
                Düşünceleriniz ilginç gelebilir.



                OĞLAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.



                KOVA: DUYGULARINIZI yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
                Her olayı farklı boyutlara taşıyor ve üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.



                    BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.
                    Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.
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                    Haberler Burçlar 16 Şubat 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...