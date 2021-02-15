15 Şubat 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Ay Düğümü şirket çalışanlarını gündeme alabilir. Uluslararası düzeydeki şirketlerin borsadaki değerleri değişebilir. 1982 yılında kurulan ve Satürn'ü Terazi burcunda olan Havelsan farklı ülkelerin ekonomi sayfalarında konuşulabilir.
Ayrıca 5 Temmuz 1994'te Yengeç döngüsünde kurulan Amazon, yönetimsel değişim sarmalından geçen tek şirket olmayacak. Arkasına farklı şirketler de takılacak!
KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, çevresel ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz.
Sanatsal olaylarla yaşamınız renkleniyor.
BOĞA: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.