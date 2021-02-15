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    15 Şubat 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    15 Şubat 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 15 Şubat 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Şubat 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Derin duygular içindesiniz! 15 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Venüs-Ay Düğümü şirket çalışanlarını gündeme alabilir. Uluslararası düzeydeki şirketlerin borsadaki değerleri değişebilir. 1982 yılında kurulan ve Satürn'ü Terazi burcunda olan Havelsan farklı ülkelerin ekonomi sayfalarında konuşulabilir.

    Ayrıca 5 Temmuz 1994'te Yengeç döngüsünde kurulan Amazon, yönetimsel değişim sarmalından geçen tek şirket olmayacak. Arkasına farklı şirketler de takılacak!

    KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, çevresel ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz.
    Sanatsal olaylarla yaşamınız renkleniyor.



    BOĞA: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.



        İKİZLER: ENERJİNİZİN yüksek olduğu bir gün.
        Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyorsunuz.



        YENGEÇ: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.



        ASLAN: BUGÜN ay kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlemekte ve özgür düşüncelerle hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli olaylar gündeme gelecek.
        Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.



            BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Yeni fikirlere açıksınız ve yaratıcılığınız hız kazanıyor.



            TERAZİ: AY karşıt burcunuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz.
            Beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstereceksiniz.



            AKREP: YAKIN dostlarınızla bir araya geleceksiniz.
            Derin konuşmalar içinde olacaksınız.
            Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.



                YAY: ANİ gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Dostlarla işbirlikleri gündeme gelecek. Uzaklara gitme hissine kapılacaksınız. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara, artık duyarsız kalacaksınız.



                OĞLAK: KENDİNİZİ huzursuz hissediyorsunuz.
                Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğliyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için çabalıyorsunuz.



                KOVA: BUGÜN çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
                Koç'ta ilerleyen ay, sizi son derece ilginç kılarken, karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.



                    BALIK: SİSTEMLİ olduğunuz zaman, kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz.
                    Mars'ın açısı enerjinizi olumlu destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 15 Şubat 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...