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    • 14.02.2021 08:48
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    14 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    14 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Şubat 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Şubat 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yeni başlangıçlar... 14 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Merkür-Jüpiter kavuşumu eğitimi mutasyona sokuyor! Dünyada etap etap eğitime geri dönülmeye başlanırken dijitalleşmiş eğitim sistemi de normal hayata entegre edilecek.

    Kullanıcı sayıları milyonlarca kişiyi aşan uygulamalardan sıkılanların sayısının artması, yeni çıkan uygulamaların bir anda yükselmesinin önünü açıyor.

    KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.



    BOĞA: Duygularınız yüzünden otokontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde fakat emin hareket edeceksiniz.



        İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



        YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflara dikkat.



        ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.



            BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, aktiviteleriniz için önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



            TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için yaşadıklarınıza anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



            AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündemde ve başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.



                YAY: İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için güzel bir dönem. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



                OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonlara dahil olabilirsiniz. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.



                KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.



                    BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.
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                    Haberler Burçlar 14 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...