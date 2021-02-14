Astrogündem: Merkür-Jüpiter kavuşumu eğitimi mutasyona sokuyor! Dünyada etap etap eğitime geri dönülmeye başlanırken dijitalleşmiş eğitim sistemi de normal hayata entegre edilecek.
Kullanıcı sayıları milyonlarca kişiyi aşan uygulamalardan sıkılanların sayısının artması, yeni çıkan uygulamaların bir anda yükselmesinin önünü açıyor.
KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: Duygularınız yüzünden otokontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde fakat emin hareket edeceksiniz.