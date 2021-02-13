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    • 13.02.2021 09:31
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    13 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    13 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Şubat 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Şubat 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Ürettikçe üreteceksiniz 13 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Merkür-Venüs kavuşumu sanat dünyasının önde gelen isimlerini ön plana çıkarabilir. Özel hayatlarıyla sosyal medyada gündemden inmeyen ünlüler yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının kurbanı olurken, lüks hayatlarını sosyal medyadan paylaşan futbolcular ise trend topic olabilir.

    KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek. Bugün tahmin ettiğinden daha mutlu haberler alabilirsin. Kendi işinin sahibi bir Koç burcuysan yaptığın yatırım hakkında yeni bilgiler edinebilirsin.



    BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarı için çalışmalarınızı belli bir düzende yürütmeniz gerekecek. Katı tutumlarınız tepki almanıza neden olabilir. Açık fikirli oluşunun bazı problemlerinde işe yaramadığını görebilirsin. Daha önce yaptığın başvurulardan olumlu dönüş alıyorsun.



        İKİZLER: UZAKLARA gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz sayesinde zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyorsunuz. Bugün yakın arkadaşının birinin verdiği sözü yerine getirmemesi bazı işlerinin aksamasına neden olabilir.



        YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detayları gözden kaçırmamalısınız. Bugün sosyal medyada epey vakit geçirebilirsin. Bazı fotoğraflarını, yazılarını düzenleyebilir ya da silebilirsin.



        ASLAN: MADDİ konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Yeme içmeyi ve çalışmayı abartmamaya çalışın. Arkadaşlarının seni özlediğini fark edebilirsin. Onlardan gelen mesajlar seni mutlu ediyor. Sorunlara karşı farklı çözümler bulabilirsin.



            BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış hissedecek ve ilişkilerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor. Soğukkanlı ve çözüm odaklı olman sorunların üstesinden gelmeni kolaylaştıracak. Ailenin problemlerine yardımcı olmak istiyorsun.



            TERAZİ: AİLENİZLE olan ilişkilerinizde hep belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha yenilikçi yaparken, partnerinizle özgürce gezebilirsiniz. İletişim konusunda yaşayacağın aksilikler sabrını taşırabilir. Kişisel gelişimin konusunda biraz daha ilerleyebilirsin.



            AKREP: PARTNERİNİZİN vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışma içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat bunlara karşı önlem alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacındasınız. Bugün karmaşık duygular içindesin. Kafanı toplamaya ihtiyacın olabilir. İnsanlarla farklı yollardan iletişim kurabilirsin.



                YAY: MADDİ konularla ilgili gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, işle ilgili ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız. Araştırma ve irdeleme konusunda kendini aşabilirsin. Güven eksikliği duyduğun arkadaşlarınla arandaki problemi hallediyorsun.



                OĞLAK: MADDİ konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız çalışmalarda kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içindesiniz. İşlerin nedeniyle çok kaygılısın. Bunu yakınların da fark ediyor. Sana rutinlerinde yardımcı olmalarını isteyebilirsin.



                KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Karşıt fikirde olan kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz. Hayatınla ilgili kararları kendin vermek isteyebilirsin. Özel yaşamındaki bazı değişiklikler seni bu kararı almaya itiyor.



                    BALIK: AY'IN konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız. Değişimi kolay kolay kabullenemeyen bir yapın olabilir. Çalışan bir Balık burcuysan iş yerindeki hiyerarşi ortamı seni rahatsız ediyor.
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                    Haberler Burçlar 13 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...