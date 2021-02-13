Astrogündem: Merkür-Venüs kavuşumu sanat dünyasının önde gelen isimlerini ön plana çıkarabilir. Özel hayatlarıyla sosyal medyada gündemden inmeyen ünlüler yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının kurbanı olurken, lüks hayatlarını sosyal medyadan paylaşan futbolcular ise trend topic olabilir.
KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek. Bugün tahmin ettiğinden daha mutlu haberler alabilirsin. Kendi işinin sahibi bir Koç burcuysan yaptığın yatırım hakkında yeni bilgiler edinebilirsin.
BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarı için çalışmalarınızı belli bir düzende yürütmeniz gerekecek. Katı tutumlarınız tepki almanıza neden olabilir. Açık fikirli oluşunun bazı problemlerinde işe yaramadığını görebilirsin. Daha önce yaptığın başvurulardan olumlu dönüş alıyorsun.