KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek. Bugün tahmin ettiğinden daha mutlu haberler alabilirsin. Kendi işinin sahibi bir Koç burcuysan yaptığın yatırım hakkında yeni bilgiler edinebilirsin.