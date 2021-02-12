Astrogündem: Satürn – Uranüs 90'lığıyla, yeni dünya düzeni lojistik ve taşımacılığın üzerine kuruluyor. Yenilenen firmalar köşeleri tutacak! Dünyada eş zamanlı olarak liman yönetimleri el değiştirmeye bu döngüden itibaren başlayacak.
KOÇ: SIRADIŞI konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.
Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir.
BOĞA: SİZE her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için küçük molalar vermeli ve her şeyi ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.