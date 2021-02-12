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    • 12.02.2021 08:40
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    12 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    12 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 12 Şubat 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Şubat 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Harcamalarınıza dikkat edin! 12 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Satürn – Uranüs 90'lığıyla, yeni dünya düzeni lojistik ve taşımacılığın üzerine kuruluyor. Yenilenen firmalar köşeleri tutacak! Dünyada eş zamanlı olarak liman yönetimleri el değiştirmeye bu döngüden itibaren başlayacak.

    KOÇ: SIRADIŞI konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.
    Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir.



    BOĞA: SİZE her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için küçük molalar vermeli ve her şeyi ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.



        İKİZLER: İŞ yerinizde kişileri çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat onların sizi etkilemesi oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yolunu bulun.


        YENGEÇ: BUGÜN bireysel davranmak isteyebilirsiniz.
        Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.
        Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçirmekte çok zorlanıyorsunuz.



        ASLAN: MADDİ konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın.



            BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmanıza rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.
            Yeteneklerinizi kullanın.



            TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili çalışmalarda motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız.



            AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz..
            Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.



                YAY: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.
                Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz.
                Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, farklı dallarda da çalışmalısınız.



                OĞLAK: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün ince işler peşinde koşacaksınız.
                Doğru yolu bulmalısınız.



                KOVA: ALIŞKANLIKLARINIZ konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir.
                İçsel dinginliğinize önem vermelisiniz.



                    BALIK: YARATICILIĞINIZA çok fazla güveniyorsunuz.
                    Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz bir çok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.
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                    Haberler Burçlar 12 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...