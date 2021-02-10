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    • 10.02.2021 08:47
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    10 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, , , Başak, , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    10 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, , , Başak, , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 10 Şubat 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Şubat 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sosyal medyaya dikkat! 10 Şubat 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Merkür-Mars karesi askeri güçlerin sosyal medya sınırlamalarını gündeme taşıyabilir. Myanmar'ın Facebook'a koyduğu erişim engelinin bir benzerini yaşayabilecek olan ülkeler tepkilerini yine sosyal medya üzerinden vermeye çalışacak.

    Dünyada eş zamanlı olarak yönetenlerle yönetilenler sosyal medyada karşı karşıya gelebilir.

    KOÇ: OLAYLAR karşısında izlenmesi gereken yolda, aceleci davranıyorsunuz.
    Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabasındasınız. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük denetlemelisiniz.



    BOĞA: İĞNELEYİCİ sözlerinizle çevrenizde olumsuz hava estireceksiniz. İsteklerinizde hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmışsınız. Düşünceleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz.



        İKİZLER: YAŞAM pencerenize açılan güzelliklere önem veriyorsunuz. Güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlükçü ruhunuz atağa kalktığı zaman, bağlarınızı kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.



        YENGEÇ: BUGÜN enerjinizi dengelemede zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle olumlu paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz.
        Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız.



        ASLAN: BUGÜN yoğun enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettiğinizi göreceksiniz.
        Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışıp para biriktirmelisiniz.
        Finans konularında disiplinli olmalısınız.



            BAŞAK: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla artık başa çıkıyorsunuz.
            Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.



            TERAZİ: GEÇMİŞTE yaşadığınız bir ilişki tekrar gündeme gelebilir. İsteklerinizde bir hayli abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklıyorsunuz. Çevrenize karşı oldukça alıngan bir tutum sergileyebilirsiniz.



            AKREP: YAKICI duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi iyi biliyorsunuz.
            Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir.



                YAY: MUTSUZ hissettiğinizde, bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda motivasyon gücünüz de artıyor. Geçmişte yaşadığınız bir olay, yeniden gündeme gelebilir.



                OĞLAK: HAYALLERİNİZLE baş başa kalma arzusu içinde olabilirsiniz.
                Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken, ne düşündüğünüzü kimse anlamayacak.



                KOVA: BUGÜNLERDE hayallerinizi askıya almanız gerekebilir. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, zihninizde denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.


                    BALIK: DIŞ dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız.
                    İlişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkardığınız her an siz kazanıyorsunuz. Bu tavrınız, hayatınızı kontrol etmenize de yardımcı oluyor.
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                    Haberler Burçlar 10 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...