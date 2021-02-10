Astrogündem: Merkür-Mars karesi askeri güçlerin sosyal medya sınırlamalarını gündeme taşıyabilir. Myanmar'ın Facebook'a koyduğu erişim engelinin bir benzerini yaşayabilecek olan ülkeler tepkilerini yine sosyal medya üzerinden vermeye çalışacak.
Dünyada eş zamanlı olarak yönetenlerle yönetilenler sosyal medyada karşı karşıya gelebilir.
KOÇ: OLAYLAR karşısında izlenmesi gereken yolda, aceleci davranıyorsunuz.
Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabasındasınız. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük denetlemelisiniz.
BOĞA: İĞNELEYİCİ sözlerinizle çevrenizde olumsuz hava estireceksiniz. İsteklerinizde hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmışsınız. Düşünceleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz.