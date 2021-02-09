Astrogündem: Satürn-Chiron 60'lığı elektronik şirketlerinin geçireceği devinimleri gündemine alabilir. 6 Nisan 2010'da Jüpiter – Balık döngüsünde kurulan Xiaomi'nin yolda fikirleri değişiyor.
İsim hakları almak için savaş veren şirketler ön plana çıkmaya başlayacak. Merkür Retro'sunda doğan Jack Ma birçok 1964 doğumlu gibi enteresan kararlar alacak.
KOÇ: Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz.
Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.
Yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.
Yoğun bir döneme giriyorsunuz.
BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz.
Başarı sizin için önemli.