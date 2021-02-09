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    9 Şubat 2021 Salı Koç, , İkizler, Yengeç, , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    9 Şubat 2021 Salı Koç, , İkizler, Yengeç, , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 9 Şubat 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Şubat 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kararlarınıza dikkat edin! 9 Şubat burçlar

    Astrogündem: Satürn-Chiron 60'lığı elektronik şirketlerinin geçireceği devinimleri gündemine alabilir. 6 Nisan 2010'da Jüpiter – Balık döngüsünde kurulan Xiaomi'nin yolda fikirleri değişiyor.

    İsim hakları almak için savaş veren şirketler ön plana çıkmaya başlayacak. Merkür Retro'sunda doğan Jack Ma birçok 1964 doğumlu gibi enteresan kararlar alacak.

    KOÇ: Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz.
    Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.
    Yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.
    Yoğun bir döneme giriyorsunuz.



    BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz.
    Başarı sizin için önemli.



        İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.



        YENGEÇ: Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.
        Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin.



        ASLAN: Üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız.
        Yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanmalısınız.



            BAŞAK: Maddi konuların ve karşılıklı iletişimin önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser davranıyorsunuz. Finans konularında ketumsunuz.



            TERAZİ: Duygusal konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz.



            AKREP: Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız.
            Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.



                YAY: Kişisel ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer, birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi.



                OĞLAK: Olayları doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, tepki almanıza neden olabilir.



                KOVA: Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çizmeniz sizi örnek kişi haline getiriyor.
                Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.
                Toplumsal çalışmalarınız önemli.



                    BALIK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 9 Şubat 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...