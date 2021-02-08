Astrogündem: Güneş-Merkür kavuşumu dünyanın her bir yanında eğitimin konuşulacağına vurgu yapıyor. Genç nüfusun sınav kuralları ve sınav sistemleri hakkında başlatacağı kolektif örgütlenmeler sonuç verebilir.
Birçok ülke yönetimi eğitim bazında alacağı kararlarla gündeme gelebilir. 19 Kasım 1974'te kurulan Akrep burcu ÖSYM gündemden düşmeyecek.
KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.
BOĞA: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
Fikirleriniz sürekli değişiyor.