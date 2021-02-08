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    • 08.02.2021 08:48
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    8 Şubat 2021 Pazartesi Koç, , İkizler, , , , Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    8 Şubat 2021 Pazartesi Koç, , İkizler, , , , Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Şubat 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Şubat 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Güneş-Merkür kavuşumu dünyada nelere sebep olacak?

    Astrogündem: Güneş-Merkür kavuşumu dünyanın her bir yanında eğitimin konuşulacağına vurgu yapıyor. Genç nüfusun sınav kuralları ve sınav sistemleri hakkında başlatacağı kolektif örgütlenmeler sonuç verebilir.

    Birçok ülke yönetimi eğitim bazında alacağı kararlarla gündeme gelebilir. 19 Kasım 1974'te kurulan Akrep burcu ÖSYM gündemden düşmeyecek.

    KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.



    BOĞA: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
    Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
    Fikirleriniz sürekli değişiyor.



        İKİZLER: PARTNERİNİZLE aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.



        YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz.
        Mantığınız sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız önemli açılımlara neden olacak.



        ASLAN: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.



            BAŞAK: KENDİNİZİ ifade etmek için her türlü fırsatların size sunulduğunu görüyorsunuz.
            Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.



            TERAZİ: ÇEVRENİZLE güçlü işbirliği içinde olacaksınız.
            Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerin de önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.



            AKREP: DUYGULARINIZLA yaşamaktan hoşlanıyorsunuz.
            Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmek isteyeceksiniz. Desteğe ihtiyacınız var.



                YAY: ÇEVRENİZDE size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.
                Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.



                OĞLAK: KOMBİNASYON çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya yaklaşıyorsunuz.



                KOVA: ENERJİNİZİ çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.
                Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümsemelisiniz.
                Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek dikkatli olun.



                    BALIK: AİLENİZİN istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel. Olayların üstesinden geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 8 Şubat 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...