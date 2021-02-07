Astrogündem: Satürn-Chiron kontağı Akrep burcu Biden'ın Orta Doğu'daki radikal güçlere karşı ağzından dökülenler gündemin seyrini değiştirecek. ABD askeri anlamdaki hamleleri gün yüzüne çıkabilir. Kişisel gizlilik kavramının temelinden değişeceği günlerden geçiyoruz.
KOÇ: Bugün ailenizle ilgili konulara ilgi göstermeniz, sorumluluk duygularınızın pekişmesini sağlayacak. Bugün hassassınız. Çevrenizden fazla etkileniyor, her sözün etkisinde kalıyorsunuz.
BOĞA: Kariyer evinizde ilerleyen Güneş toplumsal hayatınızı canlandırıyor. Bugün yeni insanlar tanımak için enerjiniz yüksek. Yenilikleri sevmeniz, tutucu çevreler tarafından pek benimsenmiyor.