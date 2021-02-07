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    • 07.02.2021 08:38
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    7 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    7 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Şubat 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Şubat 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Merkür retrosu aşk için devrede! 7 Şubat 2021 burçlar

    Astrogündem: Satürn-Chiron kontağı Akrep burcu Biden'ın Orta Doğu'daki radikal güçlere karşı ağzından dökülenler gündemin seyrini değiştirecek. ABD askeri anlamdaki hamleleri gün yüzüne çıkabilir. Kişisel gizlilik kavramının temelinden değişeceği günlerden geçiyoruz.

    KOÇ: Bugün ailenizle ilgili konulara ilgi göstermeniz, sorumluluk duygularınızın pekişmesini sağlayacak. Bugün hassassınız. Çevrenizden fazla etkileniyor, her sözün etkisinde kalıyorsunuz.



    BOĞA: Kariyer evinizde ilerleyen Güneş toplumsal hayatınızı canlandırıyor. Bugün yeni insanlar tanımak için enerjiniz yüksek. Yenilikleri sevmeniz, tutucu çevreler tarafından pek benimsenmiyor.


        İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal hayatınızın güçlenmesini sağlıyor. Aktif hareketleriniz ön plana çıkarken, beden dilinizi doğru kullandığınız bir gün. İş birliği yaptığınız kişilere dikkat edin.



        YENGEÇ: Enerjinizi üst düzeyde kullanmalısınız. Kazandırdığınız vasıfları başkalarını etkileme konusunda kullanabiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara fazla tepkilisiniz. Sağlığınız işlerinizi aksatabilir.


        ASLAN: Duygularınızı sürekli denetim altında tutmakla yanlış yapıyorsunuz. İçinizde biriktirdiğiniz düşünceler, gerilime sebep oluyor. Herkesin gıpta ile baktığı ölçülü davranışlarınızı esnetmelisiniz.



            BAŞAK: Gezegeniniz Merkür geri hareketini yapıyor. Kazanç fırsatları size motivasyon kazandıracaktır. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak işlerden kazanç sağlamaya başlamak için, kolları sıvamalısınız.



            TERAZİ: Retro Merkür'ün bulunduğu konum, aşk ve sosyal hayatınızla ilgili konulara karşı duyarlılık kazanmanıza neden oluyor. İş yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi pek tatmin etmiyor.



            AKREP: Bencilce davrandığınızda, hatalarınızı çok çabuk anlıyorsunuz. Anlaşılmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Bugün bazı konulara karar vermeden önce ince eleyip sık dokumalısınız.


                YAY: Güneşten olumlu etkiler alıyorsunuz. Olumlu idealler peşinde olmanız sizi çevrenize özel kılıyor. Sevgiyi algılama biçiminiz çok farklı. Keşfettiğiniz her şey, adeta sizi büyülüyor.


                OĞLAK: Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz. Bazıları için, kinci olarak tanınsanız bile, kendinize toz kondurmuyorsunuz. İlişkilerinizde sabırlı davranışlarınız, sizi adım adım başarıya götürüyor.



                KOVA: Güneş burcunuzda ilerlerken, istekleriniz ve hareketleriniz önem kazanmaya başlıyor. Estetik davranışlarınız ve ölçülü konuşmalarınızla dikkat çekiyorsunuz. Sıra dışı işler için yaratılmışsınız.

                    retr

                    BALIK: Zor arkadaş seçiyorsunuz. Özellikle iş arkadaşlarınızın davranış biçimi çok önemli. Bugün kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yaptığınız her yeni iş farklı bir özen ve çok dikkat istiyor.
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                    Haberler Burçlar 7 Şubat 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...