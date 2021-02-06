



ASLAN: Pratik yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemli olduğunu çevrenize anlatmak için çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Hızlı anlaşılmaya ihtiyacınız var. Bugün hiçbir şeye yetişemediğinizi hissedebilirsiniz. İş toplantısı, açılış, seyahat gibi olası her şey için harekete geçmeniz gereken bir gün olabilir.