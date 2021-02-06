ASTRO GÜNDEM: Venüs-Satürn kavuşumu hava burcunda hareket eden gezegenlerin basıncını tetikleyecek. Eşzamanlı olarak birçok ülkede kasırga, hortum, şiddetli fırtınalar ve depremler oluşabilir. Dünyadaki büyük şehirlerin altyapı çalışmaları derinlik kazanırken, internet alanlarındaki eksiklikler yeni projeleri hızlandıracak.
KOÇ: Hızlı düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışlarınızı bırakıp olaylara daha esnek bakmalısınız. Sezgilerinizi pratiğe dönüştürmelisiniz. Adım atmak için uygun zamanı kolladığınız konularda sürekli hesaplama yaparsanız doğru zaman hiçbir zaman gelmeyebilir.
BOĞA: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde pozitif bir yoğunlaşma görülüyor. Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. İnsanların sizden beklediği destek ile günü tamamlayacağınız için akşam üstü bir miktar yorgun ama yine de huzurlu hissedebilirsiniz.