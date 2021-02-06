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    • 06.02.2021 09:23
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    6 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    6 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... aşk, iş, para, sağlık konularında 6 Şubat 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları 'den , 'dan ve 'tan 'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 6 Şubat 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Artık daha çok hızlanıyoruz 6 Şubat 2021 burçlar

    ASTRO GÜNDEM: Venüs-Satürn kavuşumu hava burcunda hareket eden gezegenlerin basıncını tetikleyecek. Eşzamanlı olarak birçok ülkede kasırga, hortum, şiddetli fırtınalar ve depremler oluşabilir. Dünyadaki büyük şehirlerin altyapı çalışmaları derinlik kazanırken, internet alanlarındaki eksiklikler yeni projeleri hızlandıracak.

    KOÇ: Hızlı düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışlarınızı bırakıp olaylara daha esnek bakmalısınız. Sezgilerinizi pratiğe dönüştürmelisiniz. Adım atmak için uygun zamanı kolladığınız konularda sürekli hesaplama yaparsanız doğru zaman hiçbir zaman gelmeyebilir.



    BOĞA: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde pozitif bir yoğunlaşma görülüyor. Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. İnsanların sizden beklediği destek ile günü tamamlayacağınız için akşam üstü bir miktar yorgun ama yine de huzurlu hissedebilirsiniz.



        İKİZLER: Hareket dolu bir gün. Düşüncelerinizde fazla idealistsiniz. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız konusunda hiç kimseye taviz vermeyeceksiniz. Niyetlerinize kişisel gelişim ile paralel giderek ulaşabileceğinizi bildiğiniz için daha verimli ve eğitimli olmak hususunda isteyerek adım atabilirsiniz.



        YENGEÇ: Çalıştığınız kişilerin, özgürlüğünüze karışmalarında hoşlanmıyorsunuz. Bugün, bulunduğunuz şartları sorgulayan bir tavır takınacaksınız. Çevrenize karşı duygusal tatmin sağlıyorsunuz. Bugünlerde paranızın katlandığını gördüğünüz gibi paranız ile güzel şeyler yaptığınızı da göreceksiniz.



        ASLAN: Pratik yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemli olduğunu çevrenize anlatmak için çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Hızlı anlaşılmaya ihtiyacınız var. Bugün hiçbir şeye yetişemediğinizi hissedebilirsiniz. İş toplantısı, açılış, seyahat gibi olası her şey için harekete geçmeniz gereken bir gün olabilir.



            BAŞAK: Çevresel koşulların lehinize olduğu bir gün. İş birliği içinde olduklarınızın destekleri, yeteneklerinizi doğru kullanmanızı sağlıyor. Uzak yollardan gelen kardeşlerle bağınız güçleniyor. Son zamanlarda hayat bir miktar risk içeriyor bu sebepten ötürü de doğru zaman içinde bulunduğunuz zamandır.



            TERAZİ: Ay, para evinizi olumlu etkilerken, karşı tarafın istekleri doğrultusunda bazı sıra dışı masraflar söz konusu. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı. Son zamanlarda hayat bir miktar risk içeriyor bu sebepten ötürü de doğru zaman içinde bulunduğunuz zamandır.



            AKREP: Ay burcunuzda ilerliyor. İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasını sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjiniz yüksek fakat çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün. Sezgilerinizin arttığı bugünlerde etrafınızdaki aura ve enerji alanlarına daha hakim olabilirsiniz. Bir hedefe doğru ilerlerken beklenmedik bir destek görebilirsiniz.



                YAY: Bugün içinizde biriken enerjinizi çevrenize yansıtmayı iyi başarıyorsunuz. Hayatınıza katılacak yeni kişilerden farklı bir elektrik alacak, ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız. Alışveriş dengesini koruyarak etrafınızdakilere yardım etmek isteyeceksiniz. Bu süreçte dingin ve var olanın şükürü ile ilerlemeniz önemli olacak.



                OĞLAK: Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklama peşindesiniz. Kendinizi sınamaktan vazgeçin artık. Bugünlerde sizler de kıskançlıkla sınanan gruptasınız. Sizden daha iyi hayatı olan kişilere elinizde olmayarak imrenebilirsiniz.



                KOVA: Bugün Venüs, egonuzu güçlendirirken, işlerinizde size gerekli cesareti sağlıyor. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak adımları atmalısınız. Bugünlerde sizler de kıskançlıkla sınanan gruptasınız. Sizden daha iyi hayatı olan kişilere elinizde olmayarak imrenebilirsiniz.



                    BALIK: Duygusal yaşantınızda canlılık söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte birçok toplantıya çağırılırken, siz partnerinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün enerjinizi olumlu kullanacaksınız. Bugün hayat size sonsuz olasılıklarını beklemediğiniz yerden gösterebilir. İyi yönde gelişmeler olacağı gibi her seçeneği de değerlendirmeye çalışın.
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                    Haberler Burçlar 6 Şubat 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...