



KOVA: BUGÜN, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmelisiniz. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki koşullardan bağımsız olarak düşünmelisiniz. Bugün Ay boşlukta hareket ediyor. Haftanın son günü bütün işlerini tamamlamak için var gücünle çalışmak isteyeceksin. Ne dilediğinize dikkat etmeniz gerekecek çünkü enerjisel kapılar sizler için çok açık olacak. Her açıdan kıskançlıkla sınanabilirsiniz.