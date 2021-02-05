ASTRO GÜNDEM: Venüs—Neptün kontağı gizli ilişkileri, el altından imzalanan anlaşmaları ve kamuoyuna net bir şekilde verilmeyen bilgileri gün yüzüne çıkarabilir. 1984 yılında Merkür Retro'sunda kurulan Amazon, çalışanlarının kaderini değiştirirken sektörde devrimler yapacak.
KOÇ: HEDEFLERİNİZDE güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Gündemine yeni konular girebilir. Elindeki parayı değerlendirmek için yeni bir arayış içerisinde olabilirsin. Sevindirici haberler alabilirsin. Rakiplerinizi taktir edecek centilmenliği göstermeniz çok önemli olacak. Yüksek enerjiniz ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek.
BOĞA: BUGÜN duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Haftanın son gününde yorgunluğunla başa çıkmaya çalışacaksın. Bugün, Ay boşlukta hareket edecek. Yeni işlere başlama. Ailevi konularda destek gördüğünüzü görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.