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    • 05.02.2021 10:32
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    5 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    5 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... aşk, iş, para, sağlık konularında 5 Şubat 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den , Yeni Asır'dan ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Şubat 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gizli kalan bilgiler gün yüzüne çıkacak 5 Şubat 2021 burçlar

    ASTRO GÜNDEM: Venüs—Neptün kontağı gizli ilişkileri, el altından imzalanan anlaşmaları ve kamuoyuna net bir şekilde verilmeyen bilgileri gün yüzüne çıkarabilir. 1984 yılında Merkür Retro'sunda kurulan Amazon, çalışanlarının kaderini değiştirirken sektörde devrimler yapacak.

    KOÇ: HEDEFLERİNİZDE güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Gündemine yeni konular girebilir. Elindeki parayı değerlendirmek için yeni bir arayış içerisinde olabilirsin. Sevindirici haberler alabilirsin. Rakiplerinizi taktir edecek centilmenliği göstermeniz çok önemli olacak. Yüksek enerjiniz ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek.



    BOĞA: BUGÜN duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Haftanın son gününde yorgunluğunla başa çıkmaya çalışacaksın. Bugün, Ay boşlukta hareket edecek. Yeni işlere başlama. Ailevi konularda destek gördüğünüzü görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.



        İKİZLER: ÇEVRENİZLE inatlaşmak yerine, ılımlı olmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği yapmak isteyebilirsiniz. Kararları tek başınız veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün. Başvurduğun işlerin bir tanesinden olumlu bir dönüş alacaksın. İkilemler yaşadığın bir günde olabilirsin. Bu aralar yeri geldiğinde vazgeçebilmek için bilinçli bir çabayla hareket etmeniz size iyi gelmeyeni bırakmanız gerekiyor.



        YENGEÇ: ÇEVRENİZE karşı kapalı ve duygusalsınız. Olayları fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız. Hukuksal konularla ilgili sorunların bugün çözüme ulaşabilir. İş yerinde, hakkında olan konuşmalar kulağına gelebilir. Kutsal ve manevi konularda kendinizi mutlu edecek enerjiyi bulabileceksiniz. Bugünün sizin için asıl konusu huzur olabilir.



        ASLAN: GÜÇLÜ dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmelisiniz. Ay boşlukta hareket ediyor. Kendinle ilgili değişim fikirlerini hayata geçirmek isterken beklediğin sonuçlar ile karşılaşamayabilirsin. Zamanınızı yenilik ve mevcut yaşamınızı iyileştirmek üzere harekete geçerek değerlendirebilirsiniz. Kalbinizin sesini dinleyerek ilerleyebileceksiniz.



            BAŞAK: AKLINIZ maddesel konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli tüm doneler sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtmada oldukça başarılı günlerinizden biri. Aynı anda birden fazla şeyi düşünmen detayları kaçırmana sebep oluyor. Doğru kararların acele ile alınmayacağını unutma. Başkalarının hayatlarında enerji ve cesaret veren bir yer üstleneceksiniz. Huzursuzluklarınızla ateşkes yapacağınız bir zamandasınız.



            TERAZİ: KISA yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, ortak çalışmalara girebilirsiniz. Bugün ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz. Son günlerde işinden memnun olmadığın için başka iş kollarına yönelmeyi düşünebilirsin ama acele etmemelisin. Bugünlerde eviniz, aileniz ve sevdikleriniz odaklı bir yaşam tutumu benimseyebilirsiniz. Özelikle ikili ilişkilere olan ilginiz ön plana çıkacak.



            AKREP: KARŞIT Mars'tan önemli destekler almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğinizde, başarınız daha fazla artıyor. İşe geç kalmış olabilirsin. Evden aceleyle çıkarken bazı eşyalarını evde unuttuğunun farkına varabilirsin. Kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zamanlardasınız.. Partnerinizi tanıyorsunuz ve huyuna nasıl gideceğinizi de biliyorsunuz.



                YAY: SİSTEMLİ davrandığınızda başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerine yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz, sizin için önemli olanı seçin. Yeni fırsatlar ayağına kadar gelecek. Geleceğine yön verecek bir karar aşamasında olabilirsin. Dikkatli olmalısın. Aşk hayatınızda tutumunuzu değiştirdiğiniz taktirde başarı elde edeceksiniz. Düşünceleriniz artısı ve eksisi ile doğru kişiler tarafından değerlendirilecek.



                OĞLAK: MOTİVASYONUNUZU sorgulamayın. Meselelerinizi incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında, savunmaya geçiyorsunuz. Güne telefon görüşmeleri ile başlayabilirsin. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla aranda problem çıkabilir. Kendinizi herhangi bir sebebe veya çıkara bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek. Bugün sizler eyleme geçmelisiniz.



                KOVA: BUGÜN, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmelisiniz. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki koşullardan bağımsız olarak düşünmelisiniz. Bugün Ay boşlukta hareket ediyor. Haftanın son günü bütün işlerini tamamlamak için var gücünle çalışmak isteyeceksin. Ne dilediğinize dikkat etmeniz gerekecek çünkü enerjisel kapılar sizler için çok açık olacak. Her açıdan kıskançlıkla sınanabilirsiniz.



                    BALIK: HER türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar olabilir. Çalışmalarınız takdir görecek. İnsanlara karşı hayal kırıklıkların bir süre daha devam edecek. Güven konusunda çevrendeki kişileri sınayacaksın. Konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaretinizin olacağı günlerdesiniz Güvenebileceğiniz birine olan ihtiyacınız mevcut ilişkinize daha sadık hale getirebilir.
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                    Haberler Burçlar 5 Şubat 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...