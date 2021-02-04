4 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Ay düğümü ilişkisi global anlamda sözü dikkate alınan milyarderleri gündeme getirebilir. Yaptığı açıklamalarla ekonominin seyrini bir anda değiştiren 28 Haziran 1971 doğumlu Mars'ı Kova burcunda olan Elon Musk, bu açıklamalara yenilerini ekleyebilir. Kendisini vezir mi? Yoksa rezil mi edecek hep birlikte göreceğiz.
KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız.
Bugün özellikle dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.
BOĞA: PARASAL konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için, gerekli alt yapınız mevcut. Fakat, hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğinizde hemen geriye çekilmeyin.