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    4 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    4 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Şubat 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Şubat 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İnat ve duygular arasında gelgitler yaşıyorsunuz! 4 Şubat 2021 burçlar

    Astrogündem: Venüs-Ay düğümü ilişkisi global anlamda sözü dikkate alınan milyarderleri gündeme getirebilir. Yaptığı açıklamalarla ekonominin seyrini bir anda değiştiren 28 Haziran 1971 doğumlu Mars'ı Kova burcunda olan Elon Musk, bu açıklamalara yenilerini ekleyebilir. Kendisini vezir mi? Yoksa rezil mi edecek hep birlikte göreceğiz.

    KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız.
    Bugün özellikle dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.



    BOĞA: PARASAL konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için, gerekli alt yapınız mevcut. Fakat, hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğinizde hemen geriye çekilmeyin.



        İKİZLER: DUYGUSAL ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme var. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir.



        YENGEÇ: DUYGUSAL veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.



        ASLAN: SEZGİLERİNİZ sizi yoruyor. Kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmalısınız. Alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve eski olayları bitirme kararları alacaksınız.



            BAŞAK: SOSYAL yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün. Gireceğiniz topluluklarda, size tahakküm edilmesini istemiyorsunuz.
            Kariyeriniz için önünüze çıkan avantajları değerlendirmelisiniz.



            TERAZİ: İNATÇI tavırlar sergileseniz de, içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalayabilirsiniz. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine uyum sağlamalısınız. İş olanaklarınızı değerlendireceksiniz.



            AKREP: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.
            Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
            Bu sıralar partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır.



                YAY: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.



                OĞLAK: İNATÇI ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, başarılarınızı getiriyor.



                KOVA: KAPASİTENİZİ daha da artırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların çok önemli olduğunu bildiğiniz için, bugün arkadaşlarınızın fikirlerine değer vereceksiniz.



                    BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birçok olumlu vasıflara sahipsiniz. İş arkadaşlarınızın fikirlerinden yaralanabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 4 Şubat 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...