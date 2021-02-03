3 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Plüton ilişkisi uzun zaman önce planlanan ancak belli sebeplerle rafa kaldırılan konuları gündeme getirebilir. Dünyada eş zamanlı olarak birçok ülke, doğal su kaynakları ile ilgili olan projelerini kamuoyuna tanıtmak isteyebilir.