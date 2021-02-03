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    • 03.02.2021 08:51
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    3 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    3 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 3 Şubat 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 3 Şubat 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Rafa kaldırılan olaylar gündemde! 3 Şubat 2021 burçlar

    Astrogündem: Merkür-Plüton ilişkisi uzun zaman önce planlanan ancak belli sebeplerle rafa kaldırılan konuları gündeme getirebilir. Dünyada eş zamanlı olarak birçok ülke, doğal su kaynakları ile ilgili olan projelerini kamuoyuna tanıtmak isteyebilir.

    KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duyabilirsiniz.



    BOĞA: Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Takıntılarınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.



        İKİZLER: Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.



        YENGEÇ: Bu dönem, yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacaksınız.



        ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.



            BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirebilir.



            TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Yakın çevrenizi testten geçirirken, gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.



            AKREP: Tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevreniz yardıma ihtiyaç duyduğunuz halde, gururla hareket ediyorsunuz. İçsel, davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.



                YAY: Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz.



                OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.



                KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.



                    BALIK: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacaksınız. Neptün'ün kişisel evinizde ilerlemesi duyguları yeniden canlandırma olayına girebilir, ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 3 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...