3 Şubat 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Plüton ilişkisi uzun zaman önce planlanan ancak belli sebeplerle rafa kaldırılan konuları gündeme getirebilir. Dünyada eş zamanlı olarak birçok ülke, doğal su kaynakları ile ilgili olan projelerini kamuoyuna tanıtmak isteyebilir.
KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duyabilirsiniz.
BOĞA: Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Takıntılarınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.