2 Şubat 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Kova burcundaki dizilime bugün, Venüs'te katıldı. Bir yandan Merkürde Kova burcunda geri gidiyor. Uzay ve uzay bilimleri konusunu gündeme taşıyabilir. Bambaşka sektörlerde isim yapmış şirketlerin uzay araştırmaları için maddi kaynak ayırdıklarına şahitlik edebiliriz.

Bunun yanı sıra dünyada eş zamanlı bir şekilde elektrik ve internet kesilmeleri yaşanabilir. Teknoloji ile olan sınavımız keskin olacak!