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    • 02.02.2021 08:44
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    2 Şubat 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    2 Şubat 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 2 Şubat 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Şubat 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Dikkat! Merkür Kova burcunda geri gidiyor!

    Astrogündem: Kova burcundaki dizilime bugün, Venüs'te katıldı. Bir yandan Merkürde Kova burcunda geri gidiyor. Uzay ve uzay bilimleri konusunu gündeme taşıyabilir. Bambaşka sektörlerde isim yapmış şirketlerin uzay araştırmaları için maddi kaynak ayırdıklarına şahitlik edebiliriz.

    Bunun yanı sıra dünyada eş zamanlı bir şekilde elektrik ve internet kesilmeleri yaşanabilir. Teknoloji ile olan sınavımız keskin olacak!

    KOÇ: İŞ çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz.
    İş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri çok önemli.



    BOĞA: SİZİN için güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz.
    Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmayın.



        İKİZLER: GRUP çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz. Takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz.



        YENGEÇ: BUGÜN, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.
        Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.



        ASLAN: İŞ yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz.
        Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak.



            BAŞAK: HER zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz.
            Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir.



            TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz.
            Belli etmiyorsunuz ama, doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.



            AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı planlamalısınız.
            Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bugün, her ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.



                YAY: İSTEKLERİNİZDEN ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü kullanıyorsunuz.
                Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanıyorsunuz. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.



                OĞLAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için birçok neden ortaya çıkacaktır. Beklentilerinizin gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz.



                KOVA: BUGÜN kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz.
                Tekliflere temkinli yaklaşmalısınız.


                    BALIK: İSTEDİĞİNİZ konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz.
                    Bugün yakınlarınızdan farklı anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Çevrenizle gelişen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.
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                    Haberler Burçlar 2 Şubat 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...