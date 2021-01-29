Astrogündem: Birçok eğitim kurumu pazarlama ve reklam stratejilerinde rekabete girebilir. Etüt merkezleri ve yan eğitim kurumları eski günlerine geri dönecek.
KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Bugün konuşmalarınızla insanları olumlu etkileyeceksiniz.
BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.