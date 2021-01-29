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    • 29.01.2021 08:40
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    29 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, , Başak, , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    29 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, , Başak, , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 29 Ocak 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Ocak 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yılın ilk dolunayından sonra tüm burçlar dikkat!

    Astrogündem: Birçok eğitim kurumu pazarlama ve reklam stratejilerinde rekabete girebilir. Etüt merkezleri ve yan eğitim kurumları eski günlerine geri dönecek.

    KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Bugün konuşmalarınızla insanları olumlu etkileyeceksiniz.



    BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
    Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



        İKİZLER: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız.
        Hareketleriniz daha bir anlamlı olacak.



        YENGEÇ: BUGÜN sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz.
        İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.



        ASLAN: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içindesiniz. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızdaki problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.



            BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızın fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.



            TERAZİ: AŞK yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.



            AKREP: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Olaylara farkı bir şekilde yaklaşıp yoğunlaşıyorsunuz.



                YAY: SANATSAL olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.
                Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba gösteriyorsunuz.


                OĞLAK: YARATICILIĞINIZ hız kazanıyor.
                Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu bakıyorsunuz. Aksiliklerin her zaman olabilir. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.


                KOVA: BUGÜN ilginç fikirleriniz var. İdealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz.
                Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle kombinasyon çalışmaları içinde olacaksınız.



                    BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 29 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...