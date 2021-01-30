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    • 30.01.2021 09:18
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    30 Ocak 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    30 Ocak 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... aşk, iş, para, sağlık konularında 30 Ocak 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den , Yeni Asır'dan ve Sabah'tan 'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 30 Ocak 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kemerlerinizi takın uçuşa geçiyoruz 30 Ocak burç yorumları

    Astro gündem: Kemerlerinizi takın uçuşa geçiyoruz. Yılın ilk Merkür retrosu Kova burcunda başlıyor. İletişim gezegeni Kova burcunda geri yavaşlarken önümüzdeki 22 gün boyunca teknoloji başta olmak üzere, hava sahaları ve telekomünikasyonu etkisi altına alabilir. Global düzeyde etkisi olan havayolu firmalarının aşı dayatmaları konuşulabilir.

    KOÇ: AŞK yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz. Hafta içinin vermiş olduğu yorgunluğu üzerinden atmak için geç saatlere kadar uyuyabilirsin. Evinde değişim yapmak isteyeceksin. Gününüzü renklendirmek için yapacağınız ufak konuşmalar ve keyifli sohbetler sonrasında dedikodu malzemesi olmasın.



    BOĞA: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin. Hafta sonu da olsa işin ile ilgilenmen gerekiyor. Hafta içi iş yerinde yapacağın sunum üzerine çalışacaksın. Eşine sürpriz yapabilirsin. Karmanın hayatınızdaki etkileri gözle görülür olabilir. Bu etkiler sizin yapacaklarınız sonucunda iyi yönde gelişecek.



        İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Diyetine ara vermek isteyebilirsin. Arada ufak kaçamak yapmak sana iyi geliyor. Yakın çevrenle aynı düşünemeyebilirsin. Kazançlarınızı dile getirmeden önce nazar ihtimalini göz önünde bulundurun. Yalnızca sizi seven kişilere her şeyinizi karşılı beklemeksizin anlatın.



        YENGEÇ: PLANLADIĞINIZ atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz var. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündemde. Başarı arttıkça, işler ayağınıza gelecek. Kariyer planlamak için bolca fırsatın olacak. İnternet üzerinden farklı sayfalara girip iyice bilgi sahibi olacaksın. Kazançlarınızı dile getirmeden önce nazar ihtimalini göz önünde bulundurun. Yalnızca sizi seven kişilere her şeyinizi karşılı beklemeksizin anlatın.



        ASLAN: ÇIKARLARINIZA uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Hafta içerisinde, beklediğin bir haber alabilirsin. Bugün onun kutlamasını yapmak için yakın arkadaşlarınla buluşabilirsin. Bol su içmek, düşünceleri pozitif tutmak ve mümkün olduğunca iyilik yapmak önemli olacak. Kişilerin kusurlarında iyileştirici rol oynayın.



            BAŞAK: TARTIŞMA ortamlarından uzak durun. Güç gösterisine girmemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak. Bugünlerde zamanınız huzurlu geçebilir ancak yine de şaşıracağınız gelişmeler olabilir. Bu konuda çok seçici olmalısınız ki tadınız kaçmasın.



            TERAZİ: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak isteseniz de, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir.Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi paylaşmamalısınız. Evini toplarken bir süredir uzak kaldığın müzik aletini fark edebilirsin. Geçmiş yıllar bir anda gözünün önüne gelebilir. Eğitim alanında kendinizi çok iyi ifade ederken, özgüveniniz yüksek iken duygusal konularda heyecana kapılarak niyetlerinizi dile getiremeyebilirsiniz.



            AKREP: YAŞAM mücadelenizde değer yargılarınızdan yola çıkıp, hatalarını sizin kadar sahiplenen az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek alıp yeniden yapılanmalısınız. Hafta sonlarını genellikle kendine ayırmayı tercih ediyorsun. Maddi konularda zor zamanlar geçiriyor olabilirsin. Kalpten istediğiniz dileklerinizle ilgili yeni gelişmelerin olacağı günlerdesiniz. Partnerinize olan sevginiz yargınızın önüne geçtiği sürece her şey tekrar düzelecektir.



                YAY: BAĞLANTILARINIZI sistemli yürütmekten yanasınız. Partneriniz, değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İşinizdeki gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantilemekte fayda var. Evli bir Yay burcuysan, eşinin işlerinden dolayı tatil planlarını ertelemek zorunda kaldın. Eşinle kaçamak yapma fikrine sıcak bakıyorsun. Platonik ya da karşılıksız aşk içerisinde olan Balık'lar bugün beklemedikleri gelişmeler ve aksiyonlar yaşayabilirler.



                OĞLAK: SEVGİLİNİZİ özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. Zor zamanlardan geçiyorsun. Fikirlerine güvendiğin birisinden açık sözlü olmasını ve hatalarını öğrenmek isteyeceksin. İyi ve ümit vaat edici olabileceği gibi kötü de olabilir ancak yeni gelişmelere açık ve hazır olmanız çok önemli. Kalbinizin sesine güvenin.



                KOVA: MÜKEMMELE kavuşmak zaman alacaktır. Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli. Çevrenize çekici geleceksiniz. Bugünlerde partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz. Sorunlarından kaçmak yerine onların üstüne gitmeyi tercih ediyorsun. Şükretmeyi hep bildin. Mücadeleni bırakmayacaksın. Aşkla ilgili tutumunuzu değiştirmeniz önemli olacak. Kararlı ve dengeli bir konuşma partnerinizi etkilemeniz hususunda iddalı ve güzel olacaktır.



                    BALIK: BUGÜN aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Rejiminize ve diyetinize dikkat edip yürüyüş yapın. Evli bir Balık burcuysan, eşine ufak sürprizler yaparak aranızdaki tatsızlıkları ortadan kaldırmak isteyeceksin. Partnerinize karşı kuralcılıktan çıkarak daha duygusal bir tutum sergilerseniz kendisinin duygularını size daha kolay açacaktır.
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                    Haberler Burçlar 30 Ocak 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...