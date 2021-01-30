



OĞLAK: SEVGİLİNİZİ özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. Zor zamanlardan geçiyorsun. Fikirlerine güvendiğin birisinden açık sözlü olmasını ve hatalarını öğrenmek isteyeceksin. İyi ve ümit vaat edici olabileceği gibi kötü de olabilir ancak yeni gelişmelere açık ve hazır olmanız çok önemli. Kalbinizin sesine güvenin.