Astro gündem: Kemerlerinizi takın uçuşa geçiyoruz. Yılın ilk Merkür retrosu Kova burcunda başlıyor. İletişim gezegeni Kova burcunda geri yavaşlarken önümüzdeki 22 gün boyunca teknoloji başta olmak üzere, hava sahaları ve telekomünikasyonu etkisi altına alabilir. Global düzeyde etkisi olan havayolu firmalarının aşı dayatmaları konuşulabilir.
KOÇ: AŞK yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz. Hafta içinin vermiş olduğu yorgunluğu üzerinden atmak için geç saatlere kadar uyuyabilirsin. Evinde değişim yapmak isteyeceksin. Gününüzü renklendirmek için yapacağınız ufak konuşmalar ve keyifli sohbetler sonrasında dedikodu malzemesi olmasın.
BOĞA: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin. Hafta sonu da olsa işin ile ilgilenmen gerekiyor. Hafta içi iş yerinde yapacağın sunum üzerine çalışacaksın. Eşine sürpriz yapabilirsin. Karmanın hayatınızdaki etkileri gözle görülür olabilir. Bu etkiler sizin yapacaklarınız sonucunda iyi yönde gelişecek.