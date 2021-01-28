28 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

Astrogündem: Bir yandan da futbolcu eşlerinin sosyal medya paylaşımları ve challenge ları konuşulabilir.
Venüs-Plüton kavuşumu dünyadaki futbol endüstrisi kavramını hatırlatacak. Ekonomik buhranlardan geçen büyük kulüplerin yaptığı transferler "hani futbolda para yoktu?" sorusunu sordururken, bazı transfer usulsüzlükleri gündeme gelebilir.
KOÇ: YAŞANTINIZDA küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemiyorsunuz.