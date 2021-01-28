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    • 28.01.2021 08:45
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    28 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

    28 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 28 Ocak 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Ocak 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İlişkinizde denge zorlaşıyor! 28 Ocak 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Bir yandan da futbolcu eşlerinin sosyal medya paylaşımları ve challenge ları konuşulabilir.

    Venüs-Plüton kavuşumu dünyadaki futbol endüstrisi kavramını hatırlatacak. Ekonomik buhranlardan geçen büyük kulüplerin yaptığı transferler "hani futbolda para yoktu?" sorusunu sordururken, bazı transfer usulsüzlükleri gündeme gelebilir.

    KOÇ: YAŞANTINIZDA küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
    Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.



    BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemiyorsunuz.



        İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, işinizde sizi zorluyor. Sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.



        YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.



        ASLAN: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edebileceksiniz.



            BAŞAK: SİSTEMİ sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyecek ve sizi etkileyenleri sınayacağınız bir gün.


            TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Siz, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapıya sahipsiniz.



            AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
            Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.



                YAY: KARİYERİNİZİ, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.
                Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.



                OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.



                KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız.
                Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Bol su içmelisiniz.



                    BALIK: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermezseniz, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Olayların lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirin.
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                    Haberler Burçlar 28 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları